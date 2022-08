Brasileirão: onde assistir Atlético GO x Cuiabá (21/08)

Dentro da zona de rebaixamento do Brasileirão, o Atlético Goianiense tenta se recuperar diante do Cuiabá neste domingo, 21 de agosto, com início às 18h (horário de Brasília). O confronto é válido pela 23ª rodada, no Estádio Antônio Accioly, e onde assistir Atlético GO x Cuiabá ao vivo vai ser no Premiere.

O Atlético soma 21 pontos e ocupa a 19ª posiçaõ da tabela, sendo o penúltimo na zona de rebaixamento da temporada. Mesmo com a sequência de duas rodadas sem perder, o Dragão busca os três pontos neste domingo para tentar escapar e quem sabe brigar pela permanência no Brasileirão. O seu aproveitamento é de 31%, com cinco vitórias, seis empates e onze derrotas.

Já o Cuiabá é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, em 16º lugar com 23 pontos. São seis jogos vencidos, cinco empates e onze derrotas na campanha, somando aproveitamento de 34% tendo 15 gols marcados somente e 23 sofridos, com o pior ataque do Brasileirão, pior até mesmo que o lanterna Juventude, qual venceu na última rodada.

Onde assistir Atlético GO x Cuiabá hoje

O jogo do Atlético GO e Cuiabá hoje vai passar no Premiere e GloboPlay, a partir das seis da tarde, pelo horário de Brasília, diretamente de Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

Para a infelicidade do torcedor, a partida do Brasileirão neste domingo não tem transmissão pelo canal aberto. A única opção para acompanhar ao vivo é através do Premiere, pay-per-view disponível por valor extra em operadoras de TV por assinatura. Pelos valores de R$ 59,90, até R$ 89,90, é possível obtê-lo em sua programação.

A Rede Globo também pensou nos torcedores de ambos os times que não são assinantes. A plataforma de streaming GloboPlay, disponível no aplicativo para celular, tablet, smart TV e computador retransmite o jogo de futebol netse domingo em todo o Brasil.

No site www.globoplay.globo.com é possível tornar-se assinante com pacotes disponíveis entre R$24,90 e R$86,90, mas em programações diferentes.

Como é que está a tabela do Campeonato Brasileiro da Série A?

O Palmeiras é o líder do Brasileirão com 48 pontos, tendo a vantagem de 7 pontos diante do Fluminense, o atual segundo colocado da tabela após vencer ontem, pela rodada. Enquanto isso, Flamengo, Corinthians e Athletico Paranaense brigam pela parte de cima.

No entanto, tanto Atlético como Cuiabá brigam na parte de baixo da tabela para escaparem da zona de rebaixamento, uma vez o segundo turno vai passando cada vez mais rápido. Ao todo, são 38 rodadas no Brasileirão.

1 Palmeiras – 48 pontos

2 Fluminense – 41 pontos

3 Flamengo – 39 pontos

4 Corinthians – 39 pontos

5 Athletico PR – 37 pontos

6 Internacional – 36 pontos

7 Atlético MG – 37 pontos

8 América MG – 30 pontos

9 RB Bragantino – 30 pontos

10 Santos – 30 pontos

11 São Paulo – 29 pontos

12 Botafogo – 26 pontos

13 Goiás – 26 pontos

14 Ceará – 25 pontos

15 Fortaleza – 24 pontos

16 Cuiabá – 23 pontos

17 Avaí – 23 pontos

18 Coritiba – 22 pontos

19 Atlético GO – 21 pontos

20 Juventude – 16 pontos

Jogos de futebol hoje domingo

Além do confronto entre Atlético Goianiense e Cuiabá, válido pela 23ª rodada do Brasileirão, o torcedor também tem uma disponibilidade gigantesca de jogos de futebol para acompanhar.

A programação neste domingo, 21 de agosto, inclui duelos entre o cenário nacional e internacional, com transmissão ao vivo para o apaixonado por esportes.

Acompanhe os jogos do dia a seguir.

Brasileirão Série A – onde assistir Atlético GO x Cuiabá ao vivo

Juventude x Botafogo – 11h

Palmeiras x Flamengo – 16h

RB Bragantino x Ceará – 18h

Fortaleza x Corinthians – 18h

Atlético GO x Cuiabá – 18h

Athletico PR x América MG – 18h

Santos x São Paulo – 19h

Brasileirão Série B

Grêmio x Cruzeiro – 16h

Brasileirão Série C

Botafogo SP x Volta Redonda – 11h

Vitória x Paysandu – 16h

Aparecidense x Mirassol – 19h

Brasileirão Série D

Tocantinópolis x São Bernardo – 15h30

ASA x Pouso Alegre – 16h

Brasileirão Sub 20

Corinthians x América MG – 16h

Brasileirão Feminino

Corinthians x Real Brasília – 10h30

São Paulo x Ferroviária – 20h

Campeonato Alemão

Eintracht Frankfurt x Colônia – 10h30

Bochum x Bayern de Munique – 12h30

Campeonato Inglês

Leeds x Chelsea – 10h

West Ham x Brighton – 10h

Newcastle x Manchester City – 12h30

Campeonato Espanhol

Athletic Bilbao x Valencia – 12h30

Atlético de Madrid x Villarreal – 14h30

Real Sociedad x Barcelona – 17h

Campeonato Italiano

Empoli x Fiorentina – 13h30

Napoli x Monza – 13h30

Atalanta x Milan – 15h45

Bologna x Verona – 15h45

Campeonato Francês

RC Strasbourg x Reim – 08h

Angers x Brest – 10h

Clermont x Nice – 10h

Montpellier x Auxerre – 10h

Toulose x Lorient – 10h

Rennes x Ajaccio – 12h

Lille x PSG – 15h45

