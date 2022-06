Brasileirão: onde assistir Ceará x Coritiba ao vivo e horário hoje (04/06)

Podendo alcançar a liderança do Brasileirão, o Coritiba enfrenta o Ceará neste sábado, 4 de junho, pela nona rodada da competição, na Arena Castelão, em Fortaleza. Com a bola rolando a partir das 19h (Horário de Brasília), descubra onde assistir Ceará x Coritiba hoje.

Onde assistir Ceará x Coritiba hoje?

O jogo do Ceará x Coritiba hoje será transmitido ao vivo no Premiere, pay-per-view.

Com exclusividade nas transmissões, o canal do Premiere é responsável pelos direitos de imagens da Série B do Brasileirão, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura em todo o Brasil. Basta sintonizar em seu televisor e curtir o seu time do coração.

Outra opção é o aplicativo do Premiere, encontrado para celular, tablet, computador ou até mesmo na smart TV. Se preferir, pode acessar através do Globo Play, caso seja assinante.

Informações do jogo Ceará x Coritiba hoje:

Data: 04/06/2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará

Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA)

Onde assistir: Premiere

+Como funciona as oitavas da Libertadores 2022?

Como estão Ceará e Coritiba no Brasileirão?

O elenco do Ceará não faz um bom início de temporada no Brasileirão. Ocupando a 15ª posição com 9 pontos, o elenco conseguiu desfazer o seu desempenho ruins na semana ao vencer o Fortaleza em clássico mas, por enquanto, ainda briga para se afastar da zona de rebaixamento. Por isso, a vitória hoje é tão importante aos anfitriões.

Por outro lado, o Coritiba voltou com todo o gás necessário da segunda divisão para lutar pelo título e, quem sabe, até mesmo uma vaga em competições internacionais. Em 4º lugar com 13 pontos, o elenco paranaense pode até mesmo assumir a liderança se vencer o seu jogo e os adversários perderem na rodada.

Escalação do Ceará: João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio, Victor Luis; Lima, Richardson, Richard; Cleber, Erick e Vina. Técnico: Dorival Júnior

Escalação do Coritiba: Muralha; Matheus Alexandre, Guillermo De Los Santos, Marcio Silva, Guilherme Biro; Vlademir, Willian Farias, De Souza, Thonny Anderson; Igor Paixão e Leó Gamalho. Técnico: Gustavo Morínigo

Palpite Ceará x Coritiba

O elenco do Coritiba é o favorito no jogo deste sábado. Não apenas por seu bom desempenho nas últimas semanas, mas também por seus números na competição, próximo de conquistar a liderança.

Já o Ceará, entretanto, promete dar trabalho ao oponente já que venceu o Fortaleza no clássico cearense durante a semana, em partida atrasada, e por isso terá toda a confiança necessária para vencer e jogando em casa, com o apoio da torcida.

Confira no vídeo a seguir como foi a última vez que as equipes se enfrentaram.