Brasileirão: onde assistir Cuiabá x Athletico PR ao vivo e horário (29/05)

Buscando os três pontos pela oitava rodada do Brasileirão, as equipes de Cuiabá e Athletico Paranaense disputam neste Domingo, 29 de maio, na Arena Pantanal, na cidade de Cuiabá, a partir das 18h (horário de Brasília). Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir Cuiabá x Athletico PR ao vivo.

Onde assistir Cuiabá x Athletico PR ao vivo hoje?

O jogo entre Cuiabá e Athletico PR hoje será transmitido ao vivo no Premiere, a partir das 18h, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva para a TV fechada, o canal do Premiere exibe todas as emoções do confronto no Brasileiro ao vivo neste domingo. É necessário ser assinante das operadoras e obter o pay-per-view em sua programação.

Outra opção é curtir através do aplicativo no celular, tablet, computador ou, se preferir, assistir na smart TV pelo Globo Play, se for assinante.

Data: 29/05/2022

Horário: 18h (Horário de Brasília)

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá

Arbitragem: Wagner do Nascimento (FIFA)

Onde assistir: Premiere

+Chaveamento da Sul-Americana: confrontos das oitavas de 2022

Campanha de Cuiabá e Athletico PR no Brasileirão

Durante a semana, o Cuiabá acabou perdendo para o Melgar na última rodada da Sul-Americana e ficou fora das oitavas de final da temporada. Agora, o clube terá tempo de sobra para trabalhar e concentrar-se 100% no Brasileirão, competição onde aparece em 16º lugar, apenas uma posição acima da zona de rebaixamento, com 8 pontos.

Por outro lado, o Athletico comemorou com a sua torcida o fato de ter conquistado a vaga nas oitavas de final da Libertadores. Enquanto aguarda pelo primeiro confronto contra o Libertad, mede suas atenções com o torneio nacional para continuar subindo na classificação e quem sabe chegar até as primeiras posições. Neste momento, ocupa a 12ª posição com 9 pontos.

Escalação do Cuiabá: Walter; Uendel, Marllon, Alan Empereur, Daniel Guedes; Marcão Silva, Pepe, Valdívia; Felipe Marques, Alesson Batista e Jenison. Técnico: William Araujo de Souza

Escalação do Athletico PR: Bento; Khellven, Hernández, Pedro Henrique, Abner; Christian, Erick, David Terans; Canobbio, Cuello e Pablo. Técnico: Felipão

Palpites de Cuiabá x Athletico PR

O confronto do Brasileirão neste domingo entre as equipes de Cuiabá e Athletico promete ser bem equilibrado. Entretanto, o time paranaense tem uma certa vantagem e deve garantir os três pontos mesmo fora de casa.

Em campo, duas equipes que precisam do resultado mais do que nunca. Porém, o Athletico de Felipão mostrou uma melhora significativa e, por isso, promete buscar os três pontos mesmo depois do cansaço extremo na Libertadores.

Último jogo de Cuiabá x Athletico PR

A última partida entre as equipes de Cuiabá e Athletico aconteceu em 3 de dezembro de 2021, na temporada passada, válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série A.

Por 1 x 0, a equipe do Athletico levou a melhor com gol de Pedro Rocha, marcando os três pontos em seu favor.

Confira no vídeo a seguir como foi a última partida entre as equipes.