Onde assistir Goiás x RB Bragantino ao vivo e horário? (28/05)

Abrindo as disputas da oitava rodada do Brasileirão na Série A, as equipes de Goiás e RB Bragantino se enfrentam neste sábado, 28 de maio, a partir das 16h30 (horário de Brasília), no Estádio da Serrinha, em Goiânia. Se você quer acompanhar ao vivo, saiba onde assistir Goiás x RB Bragantino hoje pela TV e online.

Onde assistir Goiás x RB Bragantino ao vivo?

A partida entre Goiás e RB Bragantino hoje pode ser assistista no Premiere, a partir das 16h30, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o pay-per-view do Premiere exibe todas as emoções do confronto da Série A neste sábado para todo o Brasil, disponível somente em operadoras de TV por assinatura. Se você quer acompanhar o canal, deve obtê-lo em sua programação.

Outra opção é assistir online através do aplicativo, smart TV, tablets e até no computador. Lembrando que assinante Globo Play também tem acesso ao aplicativo por onde e como quiser.

Informações do jogo do Goiás x RB Bragantino:

Data: 28/05/2022

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio da Serrinha, em Goiânia

Arbitragem: Ramon Abatti

Onde assistir: Premiere

Oi: 340 até 357 / Sky: 230, 244, 632 e 6640 / Vivo: 150 até 153, 721 até 728 / Claro: 220 até 229

Como estão as equipes na temporada?

O Goiás vinha de bons resultados no Brasileirão, até ser derrotado pelo Flamengo no último fim de semana. Agora, o grupo goiano ocupa a 15ª posição com 8 pontos, correndo o perigo de retornar para a zona de rebaixamento neste início de temporada. Até aqui, contabiliza duas vitórias, dois empates e três derrotas.

Do outro lado, o elenco do RB Bragantino permanece abalado depois de ser eliminado da Libertadores por perder para o Nacional do Uruguai. Agora, o grupo de Mauricio Barbieri promete concentração total na competição brasileira para quem sabe garantir-se na parte de cima da tabela e tentar a vaga na Libertadores mais uma vez, para o ano que vem.

Escalações de Goiás x RB Bragantino:

O time do Goiás tem apenas Reynaldo e Vinícius como baixas para o confronto deste sábado, ambos lesionados.

Provável escalação do Goiás: Tadeu; Danilo, Caetano, Sidimar, Da Silva, Jackson Diego; Apodi, Elvis, Caio Vinícius da Conceição; Dada e Pedro Raul. Técnico: Jair Ventura

A equipe informou durante a semana que Aderlan, Raul e Luan Candido estão fora após testarem positivo para Covid-19. Já Hyoran, Emi Martínez e Maycon seguem em tratamento por suas lesões.

Provável escalação do RB Bragantino: Cleiton; Ramon, Natan, Léo Ortiz, Hurtado; Eric Ramires, Jadsom, Artur, Praxedes; Helinho e Ytalo. Técnico: Mauricio Barbieri

Palpites Goiás x RB Bragantino

Os dois times vem de derrota no Campeonato Brasileiro. Por esse motivo, a disputa promete ser equilibrada do começo ao fim, podendo ter como resultado um empate.

A equipe do Braga tem melhor desempenho se tratando de números. Porém, o elenco do Goiás também não fica atrás na competição, mesmo após os tropeços.

O Goiás, além disso, vai tentar se aproveitar do fato de jogar em casa, com apoio máximo da torcida, e usar o fato do oponente ter sido eliminado durante a semana na Libertadores, o que abalou os jogadores.

