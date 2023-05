Onde assistir jogo do América MG x Cuiabá - 07/05

América Mineiro e Cuiabá disputam a quarta rodada do Brasileirão neste domingo, 07 de maio, no Estádio Independência, em Belo Horizonte. A bola rola no jogo do América hoje às 11h, horário de Brasília. As duas equipes estão na zona de rebaixamento. Com um ponto, o Cuiabá ocupa a 18ª posição enquanto o Coelho é o lanterna sem pontos marcados.

Onde vai passar jogo do América MG hoje

O Premiere e o GloboPlay vão transmitir o jogo do América Mineiro e Cuiabá hoje para todos os estados do Brasil ao vivo. Nenhuma emissora de televisão aberta vai exibir o duelo de futebol.

O pay-per-view está disponível em operadoras de TV por assinatura por valor extra. São diferentes pacotes e canais, além da possibilidade de comprar de maneira avulsa no próprio site e acompanhar online. A narração será de Rogério Corrêa e comentários de Henrique Fernandes.

O GloboPlay, streaming do Grupo Globo, dispõe a retransmissão com imagens do canal Premiere em sua plataforma. É preciso ser assinante para assistir o jogo de hoje online.

Horário : 11h (Horário de Brasília)

: 11h (Horário de Brasília) Local : Estádio Independência, em Belo Horizonte

: Estádio Independência, em Belo Horizonte Onde assistir: Premiere e GloboPlay

Escalações de América MG x Cuiabá

Tanto América como Cuiabá vão fazer de tudo para conquistarem os três pontos neste domingo. O Coelho busca o primeiro ponto na competição, enquanto o Cuiabá quer a primeira vitória na temporada. Confira as prováveis escalações a seguir:

América MG: Matheus Cavichioli; Marcinho, Ricardo Silva, Iago Maidana, Marlon; Alê, Juninho, Benítez; Aloísio, Felipe Azevedo e Everaldo.

Cuiabá: Walter; Alyson, Alan Empereur, Matheus Alexandre, Mateusinho; Raniele, Filipe Augusto, Ceppelini; Emerson Ramon, Jonathan Cafu e Deyverson.

Quarta rodada do Brasileirão

Dez partidas serão disputadas neste fim de semana pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A entre as vinte equipes. Destaque fica com o clássico Fluminense e Vasco.

Sábado, 06/05:

Cruzeiro 2 x 1 Santos

Fluminense x Vasco

Domingo, 07/05:

América MG x Cuiabá - 11h

São Paulo x Internacional - 16h

Athletico PR x Flamngo - 16h

Bahia x Coritiba - 16h

Botafogo x Atlético MG - 18h30

Goiás x Palmeiras - 18h30

Grêmio x RB Bragantino - 18h30

Segunda-feira, 08/05:

Corinthians x Fortaleza - 20h

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Brasileirão Assaí (@brasileirao)



Leia também:

Grid de largada da Fórmula 1

Quando começa o Brasileirão Série D 2023, times e onde assistir