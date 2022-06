Brasileirão: onde assistir Juventude x Athletico PR hoje e horário (08/06)

Buscando a parte de cima da classificação, o Athletico Paranaense visita o Juventude nesta quarta-feira, 8 de junho, pela décima rodada do Brasileirão a partir das 19h (Horário de Brasília). Jogando no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, o confronto tem transmissão ao vivo. Descubra onde assistir Juventude x Athletico PR hoje.

Onde assistir Juventude x Athletico PR hoje ao vivo?

O jogo entre Juventude e Athletico PR hoje será transmitido ao vivo no SporTV e Premiere.

Com transmissão exclusiva, os canais estão disponível somente em operadoras de TV por assinatura. Para acompanhar ao vivo, o torcedor deve obter a emissora em sua programação através de contato com a sua operadora.

De maneira online, o Premiere e o Globo Play são os principais métodos para acompanhar o confronto nesta quarta-feira. Basta sintonizar a plataforma através do celular, tablet, computador ou smart TV.

Informações do jogo Juventude x Athletico PR ao vivo hoje:

Data: 08/06/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul

Arbitragem: Luiz Flávio de Oliveira (FIFA)

Onde assistir: SporTV e Premiere

Informações da partida hoje

Ocupando a zona de rebaixamento em 17º lugar com dez pontos, o Juventude busca os três pontos nesta quarta-feira para escapar o fantasma da degola. O grupo catarinense coleciona até aqui duas vitórias, quatro empates e três derrotas, podendo conseguir alcançar uma melhor colocação na tabela.

Do outro lado, o Athletico descobriu que vai enfrentar o Bahia nas oitavas da Copa do Brasil. Enquanto o confronto não chega, o elenco paranaense concentra-se 100% no Brasileirão onde aparece na 8ª posição com 13 pontos, contando quatro vitórias, um empate e quatro derrotas.

Escalações de Juventude x Athletico PR:

Rodrigo Soares está suspenso após tomar o terceiro cartão amarelo na última rodada.

Escalação do Juventude: Cesar; Ricardo Bueno, Vitor Mendes, Rafael Forster, William Matheus; Chico, Jean, Jadson; Paulo, Pitta e Vitor Gabriel. Técnico: Eduardo Baptista

Do outro lado, Christian é quem vai desfalcar o Furacão também por suspensão. Enquanto isso, Marcelo, Thiago Heleno e Vitinho seguem lesionados.

Escalação do Athletico PR: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Hernández, Abner; Hugo Moura, Erick, David Terans, Cuello; Pedro Rocha e Pablo. Técnico: Felipão

Últimos jogos de Juventude e Athletico PR:

O Juventude não disputa competições internacionais, além de ter sido eliminado pelo São Paulo na terceira fase da Copa do Brasil. O elenco venceu na última rodada, mas conta com desempenho regular em campo.

JUVENTUDE:

Juventude 0 x 3 Palmeiras (Brasileirão)

Fortaleza 1 x 1 Juventude (Brasileirão)

Juventude 1 x 0 Fluminense (Brasileirão)

O Athletico, por outro lado, está classificado nas oitavas da Copa do Brasil e também na Libertadores, enquanto se balança no Brasileirão para conseguir atingir a parte de cima da tabela.

ATHLETICO PR:

Athletico PR 5 x 1 Caracas (Libertadores)

Cuiabá 0 x 1 Athletico PR (Brasileirão)

Athletico PR 2 x 2 Santos (Brasileirão)

+ Mando de campo Copa do Brasil oitavas de final: confira o chaveamento