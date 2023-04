Brasileirão: onde vai passar Coritiba x São Paulo hoje - 29/04

Coritiba e São Paulo hoje, 29/04, disputam a terceira rodada do Brasileirão às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Couto Pereira, na capital paranaense. O Coxa busca a primeira vitória enquanto o Tricolor quer lutar pela liderança do torneio.

No meio da semana, o São Paulo se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil.

Globo vai transmitir jogo do São Paulo hoje

A Globo transmite na TV aberta o jogo do São Paulo hoje no Brasileirão de futebol. O duelo tem início às 16h30, horário de Brasília, com narração de Everaldo Marques e comentários de Caio Ribeiro e Ricardinho.

No entanto, a transmissão de Coritiba e São Paulo será apenas para o estado de SP. Por conta disso, o programa 'Caldeirão com Mion' começa mais cedo, às 14h10, somente aos paulistas.

Quem mora em outros estados poderá acompanhar pelo Premiere, pay-per-view disponível em operadoras de TV por assinatura. O Premiere só pode ser assistido por quem paga o pacote extra na mensalidade.

Assistir jogo do São Paulo online

O jogo do São Paulo hoje também pode ser assistido no GloboPlay e no aplicativo do Premiere. Dá para assistir em qualquer lugar do Brasil neste sábado.

Quem mora no estado de SP pode ver de graça a retransmissão do canal Globo através do streaming GloboPlay. Não precisa ser assinante para ter acesso a programação na plataforma.

Outra opção é assistir a retransmissão do Premiere no próprio GloboPlay ou no aplicativo do serviço. Dá para ver no celular, computador, smartv ou tablet.

Escalações de Coritiba x São Paulo

O triunfo é muito importante para os dois times neste sábado, pela terceira rodada do Brasileirão, com início às 16h30, horário de Brasília. O Coxa busca a sua primeira vitória enquanto o Tricolor pode subir para a parte de cima da classificação.

Veja as possíveis escalações das equipes hoje:

Coritiba: Gabriel; Kuscevic, Bruno Viana, Jamerson, Natanael; Willian Faris, Trindade, Victor Luís; Kaio César, Rodrigo Pinho e Alef Manga.

São Paulo: Rafael; Raí Ramos, Beraldo, Caio, Arboleda; Pablo Maia, Luan, Rodrigo Nestor, Wellington Rato; Luciano e Erison.

NOTA OFICIAL O São Paulo Futebol Clube informa a rescisão de contrato com o atacante Pedrinho. A medida foi tomada pelo Clube após criteriosa e detalhada avaliação realizada pelos departamentos Jurídico e de Compliance, à luz dos fatos conhecidos a respeito do caso envolvendo o… pic.twitter.com/4r8Xv52V3U — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 28, 2023

Arbitragem

Quem vai apitar o jogo do São Paulo hoje vai ser Rafael Rodrigo Klein. Os auxiliares escalados foram Bruno Raphael Pires, Mauricio Coelho Silva Penna e o quarto árbitro Murilo Ugolini Klein.

Para tomar conta do VAR, árbitro de vídeo, Rodrigo D Alonso Ferreira foi escalado pela escala de arbitragem da CBF na rodada. O profissional será responsável por analisar todos os lances do duelo, desde possíveis pênaltis, faltas e cartões amarelos e vermelhos.

