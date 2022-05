Brasileirão: onde vai passar jogo do São Paulo hoje x Cuiabá e horário

Neste domingo, 15 de maio, São Paulo e Cuiabá entram em campo para disputar a sexta rodada da Série A do Brasileirão, a partir das 16h (Horário de Brasília), no Estádio do Morumbi, na capital paulista. Para não perder nenhum lance, saiba onde vai passar jogo do São Paulo hoje.

Onde vai passar jogo do São Paulo hoje ao vivo?

Onde vai passar jogo do São Paulo hoje? A Globo e o Premiere vão transmitir o jogo do São Paulo hoje a partir das 16h, pelo horário de Brasília.

Com transmissão para o estado de SP, MT, CE, AL, MS, TO, GO, PR e RS, a Rede Globo, na TV aberta, exibe o confronto do Brasileirão neste domingo totalmente de graça. A narração é de Cléber Machado com comentários de Caio Ribeiro e Casagrande.

Outra opção é acompanhar através do Premiere, pay-per-view, disponível através da TV por assinatura ou de maneira online pelo computador, aplicativo, tablets e até mesmo na smart TV.

Informações do jogo São Paulo x Cuiabá hoje:

Data: 15/05/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo

Onde assistir: Globo e Premiere

+Próximos jogos da Seleção Brasileira 2022 e convocação de Tite

Escalação do jogo São Paulo x Cuiabá

O técnico Rogério Ceni não poderá contar com Andrés Colorado, Gabriel Sara, Nikão e o goleiro Tiago Volpi.

Provável escalação do São Paulo: Jandrei; Wellington, Diego Costa, Arboleda, Léo Pele; Pablo Maia, Igor Gomes, Anderson, Rodrigo Nestor, Alisson; Calleri. Técnico: Rogério Ceni

Do outro lado, Camilo e André Felipe são desfalques.

Provável escalação do Cuiabá: Walter; Uendel, Alan Empereur, Marllon, Daniel Guedes; Rivas, Pepê, Alesson, Valdívia, Éverton; Elton.

São Paulo e Cuiabá no Brasileirão

Depois de se classificar para as oitavas de final da Copa do Brasil, o São Paulo concentra-se neste domingo para disputar a nova rodada do Brasileirão. Com três rodadas sem perder, o tricolor ocupa a 7ª posição com 8 pontos, tendo a oportunidade de chegar até as primeiras posições se ganhar o jogo de hoje.

Do outro lado, o Cuiabá foi eliminado pelo Atlético Goianiense durante a semana na Copa do Brasil, problema que gerou a demissão do técnico Pintado. Por isso, o elenco entra em campo sem confiança e ao mesmo tempo precisando dos três pontos para tentar ingressar o G4 da competição. Neste momento, aparece em 11º com 7 pontos.O último confronto entre São Paulo e Cuiabá foi em 11 de outubro de 2021, pela 25ª rodada da Série A do Brasileirão na temporada passada.

No empate sem gols, as equipes somara apenas um ponto para cada, jogando na Arena Pantanal, em Cuiabá.

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo.