Próximos jogos da Seleção Brasileira 2022 e convocação de Tite

Como forma de preparação para a Copa do Mundo do Catar, o Brasil vai disputar no mês de junho dois amistosos contra as seleções da Coréia do Sul e Japão, em Seul e Tóquio. O técnico Tite já convocou os jogadores que vão entrar em campo para representar a equipe. Agora, saiba quais são as datas dos próximos jogos da Seleção Brasileira em 2022.

+ Horário dos jogos da Copa do Mundo 2022 e tabela de todos os jogos

Quais são os próximos jogos da Seleção Brasileira 2022?

Os próximos jogos da Seleção Brasileira são amistosos contra a Coréia do Sul e Japão, disputados em Seul e Tóquio, nos dias 2 e 6 de junho de 2022, respectivamente.

Comandada pelo técnico Tite, a Seleção joga estes dois confrontos como forma de preparação para a Copa do Mundo no Catar, realizada em novembro e dezembro. Este será o penúltimo treinamento da equipe brasileira para o Mundial da FIFA.

A CBF havia agendado também um amistoso contra a Argentina mas a entidade decidiu cancelar a partida. Agora, a busca é por um novo adversário.

Este ano o Brasil já disputou as Eliminatórias, onde terminou em primeiro lugar ao fim das dezoito rodadas com 45 pontos, tendo 14 vitórias e 3 empates em toda a competição.

Na Copa do Mundo do Catar, o Brasil tem pela frente as seleções da Suíça, Sérvia e Camarões pelo grupo G.

Brasil x Coréia do Sul

Quinta-feira, 02 de junho de 2022, em Seul, na Coréia do Sul, sem horário definido

Brasil x Japão

Segunda-feira, 06 de junho de 2022, em Tóquio, Japão, sem horário definido

Convocação da Seleção Brasileira 2022 para amistosos

O técnico Tite convocou na manhã da quarta-feira, 11 de maio, os 27 jogadores que vão representar o Brasil nos dois amistosos em junho deste ano.

Lembrando que esta é a penúltima etapa de preparação para a Copa do Mundo antes da lista final para o Catar. O Brasil é o primeiro do Ranking de Seleções da FIFA, entrando em campo como o grande favorito. Os jogadores chegam em Seul no dia 26 de maio.

A novidade da lista ficou com Danilo, jogador do Palmeiras, além da presença de Rodrygo e Vinicius Junior, do Real Madrid, finalistas da Champions League.

Confira a lista completa dos convocados a seguir.

GOLEIROS: Alisson (Liverpool), Weverton (Palmeiras) e Ederson (Manchester City)

LATERAIS: Alex Sandro (Juventus), Alex Telles (Manchester United), Daniel Alves (Barcelona), Danilo (Juventus) e Guilherme Arana (Atlético MG)

ZAGUEIROS: Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal), Thiago Silva (Chelsea) e Marquinhos (PSG)

MEIAS: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Real Madrid), Danilo (Palmeiras), Fred (Manchester United), Fabinho (Liverpool), Lucas Paquetá (Lyon) e Philippe Coutinho (Aston Villa)

ATACANTES: Gabriel Jesus (Manchester City), Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Atlético de Madrid), Neymar (PSG), Raphinha (Leeds), Richarlison (Everton), Rodrygo (Real Madrid) e Vinicius Jr. (Real Madrid)

Onde assistir os amistoso da Seleção Brasileira em 2022?

A Rede Globo é quem vai transmitir os amistosos da Seleção em junho contra a Coréia do Sul e o Japão, marcados como forma de preparação para o Mundial da FIFA.

A emissora da TV aberta exibe a partida para todos os estados do Brasil, com narração de Galvão Bueno e comentários de Além disso, o canal SporTV, disponível somente em operadoras de TV por assinatura, também é responsável por transmitir a partida, mas com narradores e comentaristas diferentes.

De maneira online, o torcedor pode acompanhar de graça através do GloboPlay, inserindo o seu e-mail na opção “Agora na TV” ou também pelo aplicativo se for assinante.