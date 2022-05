Brasileirão: que horas é o jogo do Bahia x Londrina hoje ao vivo

Se vencer, equipe do Bahia assume a liderança da Série B do Brasileirão, enquanto o Londrina busca os três pontos para subir na tabela

Valendo a liderança, o Bahia recebe o Londrina nesta terça-feira, em partida válida pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a partir das 19h (Horário de Brasília). Jogando na Arena Fonte Nova, em Salvador, o canal do SporTV faz a transmissão. Saiba a seguir como e onde assistir o jogo do Bahia x Londrina hoje ao vivo.

Onde assistir o jogo do Bahia x Londrina hoje ao vivo?

Onde assistir o jogo do Bahia e Londrina hoje ao vivo? O canal SporTV e o pay-per-view Premiere transmitem ao vivo a Série B do Brasileirão nesta terça-feira, 3 de maio.

A emissora do SporTV está disponível somente em operadoras de TV por assinatura, com transmissão exclusiva para todos os assinantes do país com o Brasileirão. Para assistir, basta sintonizar o canal em sua televisão e acompanhar todos os lances.

Outra opção é o Premiere, pay-per-view também da Globo, com as imagens da partida tanto em canais como de maneira online. Para assistir, basta sintonizar a plataforma ou então tornar-se membro através do site.

Data: 03/05/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

Arbitragem: Felipe Fernandes de Lima

Onde assistir: SporTV e Premiere

Bahia e Londrina na Série B do Brasileirão 2022

Com 10 pontos em segundo lugar, o Bahia pode assumir a liderança da Série B do Brasileirão se ganhar o jogo desta terça-feira na rodada. Isso porque, empatado com o Grêmio na pontuação, o elenco do Nordeste garante a vantagem e dorme na ponta da tabela até o fim de semana. Em toda a competição, o time ganhou 3 jogos, empatou um e perdeu outro.

Do outro lado, o Londrina faz um começo de temporada regular, aparecendo na 12ª posição com o total de 5 pontos, depois de vencer apenas 1 partida, empatar 2 e perder também 2 até aqui na edição. Com o propósito de chegar até a zona de classificação, o elenco paranaense promete trazer para casa os três pontos.

Escalações de Bahia x Londrina hoje:

Provável escalação do Bahia: Danilo Fernandes; Douglas Borel, Ignacio, Luiz Otávio, Luiz Henrique; Patrick, Daniel, Emerson Santos; Marco Antônio, Matheus Alvarenga e Raí. Técnico: Guto Ferreira

Provável escalação do Londrina: Matheus Nogueira; Samuel Santos, Saimon, Augusto, Felipe; João Paulo, Douglas Coutinho, Jhonny; Caprini, Gabriel e Alan Ruschel. Técnico: Adílson Batista

Últimos jogos de Bahia x Londrina:

Londrina 2 x 1 Bahia (Copa do Brasil)

Bahia 4 x 0 Londrina (Copa do Brasil)

Londrina 1 x 0 Bahia (Série B)

Confira como foi um dos últimos jogos entre os times.