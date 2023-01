Onde assistir o jogo do Bahia na Copinha hoje de graça (04/01/2023)

Em busca do seu primeiro título, o Bahia estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta quarta-feira, diante do Operário, do Paraná, pelo grupo 25 na primeira rodada. A bola vai rolar no jogo do Bahia na Copinha hoje no Baetão Snooker Bar, em São Bernardo, às 13h (Horário de Brasília). Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o jogo.

Transmissão do jogo do Bahia na Copinha hoje ao vivo

Quer saber onde vai passar o jogo do Bahia na Copinha hoje? Nenhum canal de televisão vai exibir a partida nesta quarta-feira.

Só dá para assistir no Youtube, a partir das 13h (Horário de Brasília). O canal do Paulistão no Youtube, disponível de graça para o público, vai transmitir as imagens na internet.

O aplicativo está disponível para celular, tablet, computador e smartv.

Horário: 13h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Baetão Snooker Bar, em São Bernardo

TV: Sem transmissão

LiveStream: Youtube

Grupo do Bahia na Copinha 2023

Após o sorteio da FPF (Federação Paulista de Futebol), ficou determinado que o Bahia integraria o grupo 25 ao lado do CSA (Alagoas), São Bernardo (São Paulo) e o Operário (Paraná).

A cidade sede do encontro é São Bernardo, em São Paulo. Serão três rodadas em pontos corridos, onde cada vitória garante ao elenco 3 pontos e o empate 1 para ambos os lados.

Os dois melhores de cada chave avançam. No grupo 25 os favoritos são o Bahia e Operário, enquanto o São Bernardo joga em casa e por isso pode surpreender.

GRUPO 25

1 Bahia

2 CSA

3 EC São Bernardo

4 Operário PR

Como foi a última temporada do Bahia na Copinha

Diretamente do grupo 1, o Bahia firmou-se na segunda posição mas conseguiu a vaga para a etapa seguinte na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o maior torneio de base do futebol brasileiro.

Com 5 pontos, anotou uma vitória e dois empates. Na segunda fase, o elenco do Nordeste venceu o Vila Nova e na terceira ganhou do Votuporanguense.

Nas oitavas de final, entretanto, foi derrotado pelo Mirassol por 5 a 1 e se despediu de maneira precoce da competição.

