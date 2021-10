Brasileirão Série B 2021 inicia rodada 33; veja quem joga

O Campeonato Brasileiro da Série B inicia a partir desta segunda-feira, 1º de novembro, a 33ª rodada da competição. Serão 10 confrontos até a quinta-feira, 4, que terá o duelo entre Cruzeiro x Vila Nova na abertura da rodada. Confira abaixo quais são os jogos e datas do Brasileirão Série B 2021.

Quais os jogos da rodada 33 do Brasileirão Série B 2021?

O embate entre Cruzeiro x Vila Nova abre as disputas de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam no dia 1º de novembro, a partir das 19h, na Arena Independência. O embate será o único da competição na segunda-feira, mas no decorrer da semana outras nove partidas ocorrem.

Para terça-feira, feriado nacional do dia 2 de novembro, cinco partidas estão previstas. Logo às 16h, Vitória x CSA se enfrentam no Barradão, enquanto Brasil de Pelotas e Avaí jogam no Bento de Freitas. Às 19h, é a vez do Remo receber o Londrina no Baenão, ao mesmo tempo que o Brusque joga contra o Náutico, no Augusto Bauer.

Por fim, Goiás x Ponte Preta fazem o último embate do dia do Brasileirão da Série B 2021, a partir das 21h30. Já na quarta-feira, 3, o líder Coritiba recebe Operário no Couto Pereira, às 18h30, no confronto entre paranaenses. Às 19h, o Botafogo joga contra o Confiança no Estádio Nilton Santos “Engenhão”.

No encerramento da rodada, Guarani e Vasco jogam no Brinco de Ouro, às 19h, da quinta-feira, 4. Já o time do CRB enfrenta o Sampaio Corrêa, às 21h30, no Estádio Rei Pelé. Veja abaixo os duelos:

Segunda-feira, 1 de novembro

Cruzeiro x Vila Nova – Arena Independência, às 19h

Terça-feira, 2 de novembro

Vitória x CSA – Estádio Barradão, às 16h

Brasil de Pelotas x Avaí – Estádio Bento de Freitas, 16h

Remo x Londrina – Estádio Baenão, 19h

Brusque x Náutico – Estádio Augusto Bauer, 19h

Goiás x Ponte Preta – Estádio Serrinha, às 21h30

Quarta-feira, 3 de novembro

Coritiba x Operário-PR – Estádio Couto Pereira, às 18h30

Botafogo x Confiança – Estádio Nilton Santos, às 19h

Quinta-feira, 4 de novembro

Guarani x Vasco – Estádio Brinco de Ouro, às 19h

CRB x Sampaio Corrêa – Estádio Rei Pelé, às 21h30

Como está a classificação da Série B 2021?

O Coritiba segue na liderança do Brasileirão Série B 2021, mas a disputa segue acirrada. Isso porque, o Botafogo, segundo colocado, aparece a dois pontos do Coxa. Em terceiro está o Avaí com 53, mesma pontuação do Goiás, mas que fica em quarto lugar por conta do número de vitórias, primeiro critério de desempate.

Por outro lado, a parte de baixo da tabela também segue emocionante. O Brasil de Pelotas está na lanterna com 23 pontos, mas o Confiança aparece na penúltima posição com 31. O Vitória é o 18º com 33 pontos, enquanto o Londrina está com 35, em 17º. O Tubarão tem a mesma quantidade de pontos do Brusque, primeiro time fora do Z-4, mas fica na degola por conta do número de vitórias.

Coritiba – 58 pontos Botafogo – 56 pontos Avaí – 53 pontos Goiás – 53 pontos CRB – 51 pontos Guarani – 49 pontos CSA – 48 pontos Vasco – 47 pontos Náutico – 45 pontos Vila Nova – 42 pontos Remo – 41 pontos Operário – 41 pontos Sampaio Corrêa – 40 pontos Cruzeiro – 39 pontos Ponte Preta – 38 pontos Brusque – 35 pontos Londrina – 35 pontos Vitória – 33 pontos Confiança – 31 pontos Brasil de Pelotas – 23 pontos

Quantas rodadas faltam para acabar a Série B?

O Brasileirão da Série B 2021 é composto por 38 rodadas, assim como a primeira divisão. São 19 partidas do primeiro turno e mais 19 do segundo. Com os duelos desta semana, restam seis confrontos para finalizar esta edição da segunda divisão.

Após o término das 38 rodadas, os quatro primeiros da tabela garantem o acesso à elite do futebol nacional de 2022, enquanto os quatro último jogam a Série C do próximo ano.