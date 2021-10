Segunda fase Brasileirão Série C: entenda como funciona

Na segunda fase do Brasileirão Série C, as oito melhores equipes disputam o acesso para a segunda divisão em um quadrangular de seis rodadas, onde os quatro primeiros com a maior pontuação estão garantidos de volta. Entenda como funciona a segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro.

O que é o Brasileirão Série C?

A Série C é a terceira divisão do Campeonato Brasileiro, ou seja, é o caminho que as equipes tem que percorrer se quiserem voltar para a segunda divisão do futebol brasileiro na próxima temporada. São duas fases no sistema de pontos corridos e a final, trazendo elencos ao redor do país.

Quatro times garantem o acesso para a Série B, enquanto dois são rebaixados para a Série D, a quarta e última divisão do futebol no Brasil.

Dessa maneira, vinte equipes disputam a primeira fase do Brasileirão Série C. Divididas em dois com dez componentes cada, jogam as dezoito rodadas onde as quatro primeiras de cada grupo avançam para a segunda fase, enquanto 9º e 10º são rebaixados para a quarta divisão.

+ Veja times que podem garantir o acesso na Série C em 2021

Como funciona a segunda fase da Série C?

Oito equipes disputam a segunda fase da Série C do Brasileirão. Elas foram as quatro primeiras colocadas em cada um dos grupos da etapa anterior e adentram a nova etapa da competição do zero.

Porém, assim como na primeira, os times também seguem o modelo de pontos corridos na segunda fase. Por seis rodadas, brigam pelo retorno para a divisão superior do futebol brasileiro.

Após a realização das seis rodadas nos grupos C e D, o primeiro lugar de cada um deles está classificado para jogar a grande final em busca da taça, além de estar de volta à segunda divisão. Por fim, os segundo lugares também garantem a classificação para a Série B.

Quem disputa o acesso na Série C em 2021?

As equipes de Ituano, Criciúma, Botafogo-PB, Paysandu, Tombense, Novorizontino, Manaus e Ypiranga-RS disputam o acesso em 2021. Elas acabaram entre os quatro primeiros dos grupos na primeira fase e, por isso, ganharam a chance de brigar a segunda no quadrangular.

Até a 5ª rodada da segunda fase, Ituano, Tombense e Novorizontino tem a oportunidade de garantir o acesso de forma antecipada à B. Isso porque, com vantagem na soma de pontos, estão automaticamente classificados, mas enquanto algusn dependem só de si, outros tem que contar com o resultado de terceiros.

Confira os últimos jogos da segunda fase que devem definir o cenário da próxima temporada.

Sábado, 30 de outubro

Manaus x Tombense – 17h, no Arena Amazônia

Ypiranga-RS x Novorizontino – 19h, Estádio Colosso da Lagoa

Domingo, 31 de outubro

Criciúma x Ituano – 16h, Estádio Heriberto Hülse

Botafogo-PB x Paysandu – 18h, Estádio Almeidão

Sábado, 06 de novembro

Paysandu x Criciúma – 17h no Estádio Curuzu

Ituano x Botafogo-PB – 17h no Estádio Novelli Júnior

Domingo, 07 de novembro

Novorizontino x Manaus – 16h no Estádio Jorge Ismael Del Biasi

Tombense x Manaus – 16h no Estádio de Tombos

Acompanhe as últimas notícias do Brasileirão no DCI