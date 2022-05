Brasileirão Série C: onde assistir Mirassol x Campinense ao vivo (07/05)

Equipe do Mirassol busca a vitória para se garantir na liderança da Série C; já os visitantes buscam os três pontos para alcançar as primeiras posições

Vale a liderança da Série C do Campeonato Brasileiro para o Mirassol! Neste sábado, o elenco paulista recebe o Campinense a partir das 11h (Horário de Brasília), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, na cidade de Mirassol, pela quinta rodada da temporada. Descubra onde assistir Mirassol x Campinense ao vivo hoje.

Onde assistir Mirassol x Campinense ao vivo?

A partida do Mirassol x Campinense hoje vai passar ao vivo no NSports, a partir das 11h, pelo horário de Brasília.

O pay-per-view é o grande responsável por transmitir a Série C do Brasileirão neste sábado. Para acompanhar ao vivo, é necessário obter a assinatura na plataforma e assistir online.

São mais de 80 jogos na temporada, disponíveis somente no serviço. Para tornar-se membro, o torcedor deve acessar o site oficial (www.nsports.com.br), encontrar o espaço dedicado para a Série C e curtir todos os lances ao vivo por onde e como quiser.

Informações do jogo do Mirassol x Campinense hoje:

Data: 07/05/2022

Horário: 11h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, na cidade de Mirassol, São Paulo

Arbitragem: Rafael Martins Diniz (DF)

Onde assistir: N Sports

Mirassol e Campinense na Série C do Brasileirão

Pelo segundo ano consecutivo, o Mirassol disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. Este ano, diferente da temporada passada, o clube do noroeste paulista mostra uma boa campanha nos gramados. Em primeiro lugar com 10 pontos, o time tem três vitórias e um empate, sem perder na competição. Jogando em casa neste sábado, o elenco espera contar com os torcedores para garantir os três pontos e permanecer no topo mais uma rodada.

Enquanto isso, o Campinense aparece na 6ª posição com 7 pontos. Aproveitando o novo regulamento da Série C, o time da Paraíba tem a oportunidade de chegar até a parte de cima da classificação se vencer o confronto deste sábado, ultrapassando até mesmo o seu rival. Porém, deve torcer também por tropeços dos adversários na rodada.

Prováveis escalações do jogo do Mirassol x Campinense:

Escalação do Mirassol: Jeferson; Duarte, Gustavo, Sam, Daniel; Rhuan, Osman, Paulinho, Gleyson; Camilo e Negueba. Técnico: Ricardo Catalá.

Escalação do Campinense: Mauro; Mascena, Michel Bennech, Cleiton, Emerson; Magno, Jefferson Lima, Dione, Luiz Fernando, Cláudio; Douglas Lima. Técnico: Ranielle Ribeiro

Retrospecto de Mirassol x Campinense

MIRASSOL:

Figueirense 0 x 2 Mirassol (Série C do Brasileirão)

Mirassol 1 x 1 Paysandu (Série C do Brasileirão)

Aparecidense 0 x 1 Mirassol (Série C do Brasileirão)

CAMPINENSE: