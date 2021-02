Brasileirão: veja os times com mais chances cair na Série B

Assim como a disputa pelo título do Campeonato Brasileiro, a briga pela permanência na Série A segue apertada até as rodadas finais. Das quatro vagas para a segunda divisão, duas estão preenchidas por: Botafogo e Coritiba. No entanto, Goiás, Vasco, Bahia, Fortaleza e Sport ainda correm risco de ocupar as duas vagas restantes. Veja quem tem mais chances de rebaixamento.

Goiás tem 85% de chances de rebaixamento

Em 18º lugar, com 36 pontos, o Esmeraldino tem 85% de chances de cair, segundo a FiveThirtyEight – site americano especialista em estatística. Dentre as cinco equipes, os goianos são os mais prováveis de jogarem a Série B, mas podem garantir a permanência com uma vitória.

Em caso de triunfo na próxima rodada contra o RB Bragantino, o Goiás vai a última rodada podendo empatar sua partida, pois enfrenta o Vasco. No entanto, precisará torcer para que o Bahia não vença nenhum dos seus jogos. Se empatar contra o Massa Bruta, obrigatoriamente terá que vencer na última rodada, e ainda dependerá de nenhuma vitória do Tricolor em seus dois últimos jogos.

Se perder para o time de Bragança, a única esperança dos goianos será torcer para que o Vasco não vença o Corinthians. Em caso de triunfo carioca, o Esmeraldino estará rebaixado.

Vasco tenta fuga de mais um rebaixamento

A equipe vascaína é outra que tem grandes possibilidades de jogar a segunda divisão – de acordo com o FiveThirtyEight, o clube tem 71% de chances de cair. Na próxima rodada, o time carioca enfrenta o Corinthians, e em caso de vitória, pode ultrapassar os baianos, se a equipe não vencer o Fortaleza. No entanto, o empate contra o Timão pode complicar ainda mais a situação do Vasco, que dependerá de um empate ou derrota do Tricolor, para chegar vivo na última rodada.

Se o time de Vagner Mancini vencer o Cruz-maltino, as chances de rebaixamento aumentam, mas matematicamente ainda pode ser possível a permanência. Tudo dependerá do resultado do jogo do Tricolor, que se vencer, matematicamente rebaixa os vascaínos.

Bahia, Fortaleza e Sport

As três equipes atualmente estão fora da zona do rebaixamento e dependem apenas de si para permanecerem na primeira divisão. O Sport é o que tem a vida mais fácil. Isso porque se conseguir pelo menos um empate em uma das duas rodadas, matematicamente já permanece na Série A. Mesmo que perca seu próximo jogo, os pernambucanos podem se garantir na elite com uma rodada de antecedência, mas para isso precisam de uma derrota ou empate de Vasco e Goiás. Em 14º, o Leão soma 41 pontos.

O Fortaleza é outra equipe que também pode garantir a permanência na próxima rodada. Assim como o Sport, em caso de empate ou derrota de Cruz-maltinos e Esmeraldinos, os cearenses se garantem na primeira divisão mesmo com um empate. Atualmente, a equipe é a 15ª, com 41 pontos.

Por fim, os baianos podem se garantir também na próxima rodada. Se vencer o Fortaleza e tanto Vasco quanto Goiás empatarem ou perderem seus jogos, o Tricolor se garante na primeira divisão. O Bahia é o primeiro time fora do Z-4, e possui 38 pontos.