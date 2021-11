Briga no Grenal: Inter provoca com caixão do Grêmio

Com gol de Taison, o Internacional venceu o Grêmio por 1 a 0 neste sábado (06/11) pela 30ª rodada do Brasileirão. Porém, o que realmente marcou o jogo foi a briga no Grenal de hoje após provações do Colocado – e terminou com expulsões. Teve até caixão do Grêmio simbolizando o rebaixamento para a série B.

O que causou a briga no Grenal hoje?

A briga no Grenal começou após Patrick (Meio-Campo) segurar caixões de papelão com as cores do Grêmio para provocar os gremistas, que precisam de um milagre para não cair.

Com o apito do juiz ao final do jogo, os colorados comemoraram em grande estilo o resultado abraçando a torcida como se a conquista fosse em uma final de campeonato.

Minutos depois, o meia Patrick mostrou a tampa de dois caixões de papelão com a cor azul para a torcida, o que simboliza neste momento a péssima campanha do rival praticamente rebaixado para a segunda divisão. A provocação inflamou ainda mais os jogadores do Grêmio, alterados pela derrota, que chegaram com chutes e socos.

O árbitro mostrou o cartão vermelho para Patrick e Bruno Cortês, que começaram a discussão e toda a briga.

Assista o vídeo da briga entre os jogadores do Grenal:

Grêmio pode ser rebaixado em 2021

Com apenas 26 pontos, o Grêmio está mais perto do que nunca de confirmar o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Com a derrota no Grenal, o elenco segue na 19ª posição com sete vitórias, cinco empates e dezessete derrotas, o que matematicamente é péssimo.

Com o fim da 30ª rodada do Brasileirão neste sábado, o tricolor agora tem 91.3% de chances de cair para a segunda divisão do futebol brasileiro, de acordo com os estudos publicados no portal de estatísticas do Departamento de Matemática da UFMG. Os números são atualizados diariamente de acordo com os resultados e o desempenho do time em campo.

O Grêmio ainda tem pela frente nove rodadas. Porém, além de precisar vencer todos os jogos para se salvar, precisa contar também com tropeços dos adversários do Z-4 e que também buscam escapar de qualquer modo.

Qual é o próximo jogo do Internacional e Grêmio?

Internacional e Grêmio voltam a jogar na próxima semana pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio entra em campo na próxima terça-feira, 09/11, contra o Fluminense a partir das 21h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio em Porto Alegre.

Enquanto isso, na quinta-feira, 10/11, o Inter visita o Juventude às 21h30 no Estádio Alfredo Jaconi em Caxias do Sul.