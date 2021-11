Brusque x Operário-PR hoje: transmissão ao vivo e horário do jogo (19/11)

Brusque e Operário-PR se enfrentam nesta sexta-feira, 19, a partir das 19 horas, em partida válida pela 37ª rodada do Brasileirão da Série B. O confronto ocorre no Estádio Augusto Bauer, mas com transmissão apenas da TV fechada. Veja então como assistir o jogo do Brusque x Operário-PR hoje, ao vivo.

A partida entre as equipes hoje, 19, não terá transmissão ao vivo da TV aberta. No entanto, o torcedor pode acompanhar o confronto pelo SporTV e Premiere, pay-per-view do Campeonato Brasileiro Série A e B.

Vitória pode garantir a fuga da briga do Z-4

Com a vitória na última rodada, o Brusque chegou aos 41 pontos, mas se mantém na cola da zona do rebaixamento. O Quadricolor subiu para o 15º lugar na tabela, mas possui a mesma pontuação que o Londrina – primeiro time dentro do Z-4. Caso não conquiste então a vitória, o clube pode ir para a degola nesta rodada.

Por outro lado, o Operário-PR está mais confortável na tabela, mas também corre riscos de rebaixamento. O Fantasma tem 45 pontos conquistados e com um empate na partida, a equipe paraense praticamente confirma sua permanência na Série B.

Em busca do triunfo para se afastar da briga pelo rebaixamento, os dois clubes não devem poupar na rodada e vão com o que possuem de melhor no elenco para conseguirem o triunfo. Veja abaixo então qual deve ser a escalação do jogo do Brusque x Operário-PR hoje:

Brusque: Ruan Carneiro; Toty, Ianson, Éverton Alemão, Airton; Zé Mateus, Rodolfo Potiguar, Fillipe Soutto; Jhon Cley, Maurício Garcez e Edu.

Operário-PR: Thiago Braga; Lucas Mendes, Fábio Alemão, Odivan e Fabiano; Pedro Ken, Rafael Chorão e Marcelo; Thomaz, Paulo Sérgio e Felipe Garcia.

