Brusque x Vila Nova AO VIVO: onde assistir e horário do jogo – 24/10

Na abertura da 32ª rodada do Brasileiro Série B, Brusque e Vila Nova se enfrentam neste domingo, 24, a partir das 20h30. A partida ocorre no Estádio Augusto Bauer, mas com transmissão na fechada. Saiba então onde assistir Brusque x Vila Nova ao vivo e tudo sobre o jogo de hoje.

Onde assistir Brusque x Vila Nova ao vivo?

O jogo do Brusque x Vila Nova hoje, 24/10, não terá transmissão da TV aberta. No entanto o torcedor poderá assistir a partida ao vivo pelo SporTV3 e Premiere, canal pay-per-view que exibe então as partidas do campeonato.

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Data: 24 de outubro 2021

Local: Estádio Augusto Bauer – Brusque (SC)

Onde assistir Brusque x Vila Nova ao vivo: SporTV3 e Premiere

Como as equipes chegam para a partida?

Com derrota na última rodada para o Botafogo por 3 a 0, a equipe do Brusque busca agora a recuperação na tabela. O Quadricolor está em 14º lugar, com 35 pontos, três de vantagem para a zona do rebaixamento. Para não correr riscos, a equipe precisa do triunfo para se afastar da parte de baixo.

Por outro lado, o time do Vila Nova não perde há sete rodadas na Série B e está em 11º na tabela. Com 39 pontos, a equipe goiana está com sete de vantagem para a zona do rebaixamento e busca então o triunfo para saltar à primeira parte da tabela.

Qual a provável escalação do jogo?

Em busca da vitória, os dois clubes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 20h30 , a bola rola para o jogo do Brusque x Vila Nova, que o torcedor pode assistir ao vivo na tv aberta e fechada. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

Brusque: Ruan Carneiro; Toty, Luizão, Claudinho, Airton; Zé Mateus, Evandro, Jhon Cley; Thiago Alagoano, Maurício Garcez; Edu.

Vila Nova: Georgemy; Moacir, Rafael Donato, Renato Silveira, Willian Formiga; Pedro Bambu, Dudu Pacheco, Deivid; Kelvin, Diego Tavares; Clayton.

