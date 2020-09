A CBF detalhou a tabela do Campeonato Brasileiro da 11ª a 15ª rodada, e retornará com os jogos às segundas-feiras, a partir da 12ª rodada.

CBF divulga tabela do Brasileirão com jogos às segundas-feiras; veja o que muda

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na quinta-feira (3) a tabela detalhada do Brasileirão Série A, da 11ª a 15ª rodada. A entidade manteve a ideia de desmembrar as partidas, e de acordo com isso retornou os jogos às segundas-feiras.

O desmembramento dos jogos será importante, visto que a partir do dia 15 de setembro, retornam as partidas da Copa Libertadores da América 2020.

Quais as alterações na tabela?

Por conta do torneio sul-americano, a CBF adiou o embate entre Flamengo e Goiás, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, o rubro negro encara o Independiente del Valle, no dia 17, no Equador.

Outra partida que teve alteração na mesma rodada devido à Libertadores, foi o confronto entre São Paulo e Athletico Paranaense, que foi antecipada para o dia 26 de agosto, visto que o Tricolor encara o River Plate no dia 17, no Morumbi.

Na ocasião, o Tricolor venceu o duelo por 1 a 0, com gol marcado pelo atacante Luciano.

Início dos jogos às segundas-feiras no Brasileirão

Os jogos do Brasileirão nas segundas-feiras começaram em 2016, como forma de encerrar a rodada.

Com isso, a CBF deixou de finalizar as rodadas, dos finais de semana, no domingo, e passou a terminar na segunda, mas com um jogo exclusivo.

De acordo com a entidade máxima do futebol brasileiro, a ideia dos jogos às segundas-feiras, surgiu por inspiração dos esportes americanos e competições europeias.

A maior influência da CBF foi a National Football League (NFL), principal liga de futebol americano, que consagrou o Monday Night Football (Football da segunda à noite).

Conclusão da sétima rodada do Brasileirão

O Brasileirão finalizou a 7ª rodada nesta quinta-feira (3), após dois embates: Atlético MG x São Paulo e Grêmio x Sport.

O Sport surpreendeu a equipe gaúcha, no Rio Grande do Sul, e bateu o Grêmio por 2 a 1. Os atletas Patric e Iago Maidana marcaram os gols do Leão, enquanto Pepê descontou para o Tricolor.

A vitória deixa a equipe pernambucana na 14ª posição, enquanto os gremistas estão na 16ª, e só se livraram da zona do rebaixamento por conta do gol anotado por Pepê.

No Mineirão, em Belo Horizonte, o Atlético-MG venceu o São Paulo por 3 a 0. Allan Franco (2x) e Jair, anotaram os gols do Galo, que encosta na briga entre os líderes do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor Paulista continua na vice-liderança da competição, mas agora vê os adversários encostarem. Os três pontos obtidos pela equipe mineira, deixaram o Galo na terceira posição, a um ponto do São Paulo.

Confira a tabela da 11ª a 15ª rodada:

11ª rodada

12ª rodada

13ª rodada do Brasileirão

14ª rodada

15ª rodada