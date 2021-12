Ceará x América-MG hoje: onde assistir, horário e escalações – 05/12

Em partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Ceará recebe o América-MG, neste domingo (5), na Arena Castelão, às 19h (horário de Brasília). Concorrentes diretos por uma vaga no G8, que leva à primeira fase eliminatória da Libertadores, as equipes têm a mesma pontuação até o momento. Com isso, confira onde assistir o jogo entre Ceará x América-MG.

Onde assistir Ceará x América-MG

O duelo entre Ceará e América-MG hoje (5), ao vivo, será transmitido com exclusividade pelo Premiere FC, canal por assinatura da TV fechada.

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza

TV: Premiere FC

LiveStream: Aplicativo ou site do Premiere FC disponível em todas as plataformas

37ª rodada do Campeonato Brasileiro

Mandante, o Ceará informou que todos os 45 mil ingressos disponíveis para o jogo já estão esgotados. Com casa cheia, o Vozão precisa da vitória para ultrapassar o América-MG, entrar no G8 e tornar mais perto o sonho de disputar uma Copa Libertadores. Com os mesmos 49 pontos do time mineiro, a equipe de Tiago Nunes tem uma vitória a menos e, por conta desse critério de desempate, é o nono colocado da competição.

O América-MG vai concentrado para o Castelão para evitar uma derrota e, consequentemente, a saída do grupo classificatório para a Libertadores. Com retorno de Zárate, o time mineiro deve fazer jogo equilibrado em Fortaleza. Em caso de vitória, o Coelho abre uma vantagem em relação ao adversário nordestino e se aproxima ainda mais da vaga para o torneio internacional.

Em caso de empate, os dois times precisam torcer para um empate entre Internacional e Atlético-GO, na segunda-feira (6), para não ser ultrapassado por nenhum dos dois. O time de Porto Alegre é o 10º com 48 pontos e o de Goiânia é o 11º com 47.

Ceará e América-MG já garantiram a participação em uma competição internacional em 2022. Só resta saber em qual torneio cada equipe estará.

Escalações Ceará x América-MG

O Vozão não contará com Vina e Gabriel Dias, lesionados, para o confronto.

Já o Coelho terá Ricardo Silva e Alê, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, como desfalques.

Ceará: João Ricardo; Igor, Luiz Otávio, Messias e Bruno Pacheco; Fernando Sobral e Fabinho; Lima, Jorginho e Mendoza; Jael.

América-MG: Matheus Cavichioli; Patric, Bauermann, Anderson e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Juninho Valoura; Ademir, Zárate e Felipe Azevedo.

