O Flamengo enfrenta o Ceará fora de casa, logo mais às 18h, na Arena Castelão, partida válida pela décima rodada do Brasileirão. Invicto a sete jogos, em caso de vitória, os rubro-negros assumem definitivamente a vice-liderança da competição, ao passo que o Ceará ocupa a 13a colocação e vem de duas derrotas consecutivas no torneio.

Ceará x Flamengo: como está cada time?

Desse modo, com 17 pontos, o Flamengo se encaixou na competição, a equipe de Domènec Torrent não é derrotada desde a segunda rodada do brasileiro, quando perdeu para o Atlético Goianiense fora de casa por 3 a 0. Entretanto, de lá pra cá, apenas o Palmeiras permaneceu invicto no certame, juntamente com os cariocas. Com cinco gols marcados, Gabigol deve ser titular no ataque da equipe carioca, ao passo que, no Ceará, Cléber é a esperança de gols.

Desfalques

Filipe Luís e Arrascaeta, com desgastes musculares, não jogam. Gerson, suspenso, está fora, bem como João Lucas, Diego Rocha, Pedro Rocha e Bruno Henrique, todos lesionados, não seguem para Fortaleza. Pelo Ceará, Fabinho, Klaus e Rodrigão, ambos no departamento médico, ao passo que William Oliveira, suspenso, não jogam. Com muitos jogadores retornando de lesão, os rubro-negros seguem com muitas dúvidas para o confronto.

Desse modo, o Flamengo deve seguir com:

Gabriel Batista/ César

Isla / Matheuzinho

Rodrigo Caio/ Gustavo Henrique

Léo Pereira

Renê

Willian Arão

Thiago Maia

Diego

Everton Ribeiro/Pedro

Michael

Gabigol

Bem como o Ceará deve entrar em campo com:

Fernando Prass

Samuel Xavier

Luiz Otávio

Tiago

Bruno Pacheco

Charles

Ricardinho

Vinicius

Fernando Sobral

Leandro Carvalho

Cléber

Quem apita?

Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)

Assistente 1: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (Fifa, BA)

Assistente 2: Jucimar dos Santos Dias (BA)

Onde assistir Ceará x Flamengo?

O Premiere transmite Ceará x Flamengo para todo o Brasil. Luiz Carlos Júnior narra a partida, ao passo que Paulo Nunes e Petkovic ficam com os comentários do jogo.