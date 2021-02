Ceará x Fluminense (15/2): onde assistir e escalações do jogo

Pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, Ceará e Fluminense se enfrentam nesta segunda (15), na Arena Castelão, com as duas equipes de olho na Libertadores.

Onde assistir Ceará x Fluminense ?

A partida entre Ceará e Fluminense não terá transmissão da tv aberta. No entanto, o Premiere exibe o confronto ao vivo, para todo o país, no pay-per-view.

Escalações de Ceará e Fluminense

Ceará: Richard, Eduardo, Tiago, Klaus, Bruno Pacheco; Fabinho, Sobra, Vina, Lima, Léo Chú e Cléber.

Fluminense: Marcos Felipe, Calegari, Frazan, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago e Nenê; Luiz Henrique, Lucca e John Kennedy (Felippe Cardoso).

Rodada 36 do Campeonato Brasileiro

Goiás 2 x 0 Botafogo

Santos 2 x 0 Coritiba

Atlético MG 1 x 1 Bahia

14/2

Flamengo 2 x 1 Corinthians

Vasco 0 x 2 Inter

Palmeiras 3 x 0 Fortaleza

Athletico PR 2 x 1 Atlético-GO

Grêmio 1 x 2 São Paulo

15/02

Ceará x Fluminense – 18h

Sport x RB Bragantino – 20h

Como Ceará e Fluminense chegam para o jogo?

Em 12º segundo no Brasileirão, os cearenses somam 46 pontos e estão a 10 do Grêmio, sétimo colocado da competição. Sem vencer há três rodadas, a equipe busca a vitória para se recuperar no campeonato e ainda sonhar com uma vaga na próxima Libertadores.

Já a equipe carioca se garantiu na próxima Libertadores. Com os resultados da rodada até então, o Tricolor não pode mais cair para o oitavo lugar e no mínimo está garantido na fase pré do torneio continental.