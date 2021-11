Chance do Botafogo subir: do que o clube precisa para confirmar a vaga?

A goleada por 4 a 0 diante do Vasco não serviu apenas para os botafoguenses assumirem a liderança da Série B 2021. Com os três pontos, o Botafogo aumentou sua chance de subir para a primeira divisão e está com 99% – antes era de 98%. Saiba então do que o clube precisa para confirmar a vaga.

Chance do Botafogo subir está em 99%

A equipe do Fogão está com praticamente os dois pés na próxima edição do Campeonato Brasileiro da Série A. O triunfo no clássico elevou para 99% a chance do Botafogo subir, de acordo com dados do matemático Tristão Garcia, do site de estatísticas de futebol Infobola. A confirmação da vaga pode vir até mesmo na próxima rodada.

O clube está na ponta da tabela com 62 pontos conquistados, com oito de vantagem para o CSA – atual quinto colocado. Para confirmar a vaga, o time botafoguense precisa vencer seu próximo compromisso e torcer para que o CSA, CRB (6º) e Guarani (7º) não vençam na rodada.

Isso porque, o time carioca fica com, no mínimo, 10 pontos de vantagem para o quinto colocado neste cenário. E com apenas três rodadas a serem disputadas, não poderia ser ultrapassado por nenhum clube de fora do G-4. Na segunda posição, o Coritiba tem também 99% de chance de subir, o Avaí está com 77% e o Goiás tem 43%.

Qual a chance do Botafogo ser campeão?

Líder do Campeonato Brasileiro da Série B com 62 pontos e 99% de chance de subir, o Botafogo também tem probabilidades de ficar com a taça do campeonato. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances de título são de 74%.

O Glorioso tem um ponto de vantagem para o segundo colocado, o Coritiba. No entanto, com a pequena diferença, a definição do grande campeão do campeonato deve ficar para as últimas rodadas da temporada.

Quais são os próximos jogos do Botafogo?

A equipe botafoguense realiza três, dos quatro confrontos que possui na tabela, diante de equipes da parte de baixo da classificação. Na quinta-feira, 11, o Botafogo enfrenta a Ponte Preta, 14ª colocada, no Estádio Moisés Lucarelli. Na segunda, 15, recebe o Operário-PR, 13º, mas no Estádio Nilton Santos.

Por fim, encara o Brasil de Pelotas no seu penúltimo jogo nesta Série B 2021, equipe que está na lanterna do campeonato e com o rebaixamento confirmado. Na última rodada, pega o Guarani, 7º colocado. Ambos os confrontos não possuem data e local divulgados.

Vindo de duas vitórias consecutivas e com 99% de chance de subir, uma vitória diante da Macaca no próximo jogo pode então confirmar a vaga do Botafogo na Série A 2022. Veja abaixo os próximos duelos:

Ponte Preta x Botafogo – Estádio Moisés Lucarelli, 11/11, às 19h

Botafogo x Operário-PR – Estádio Nilton Santos, 15/11, às 16h

Brasil de Pelotas x Botafogo – ainda sem data e local

Botafogo x Guarani – ainda sem data e local

