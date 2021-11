Quando termina o Brasileirão 2021? Confira a data da última rodada

As 20 equipes da primeira divisão do futebol já sabem quando termina o Brasileirão 2021. A CBF definiu o dia 9 de dezembro como data para encerrar o campeonato. Havia a expectativa que a data fosse postergada, mas um acordo firmado junto ao Ministério Público do Trabalho estabelece o fim da competição na 1ª quinzena de dezembro.

Brasileirão 2021 termina dia 9 de dezembro

A temporada de 2021 do Campeonato Brasileiro se encerra no dia 9 de dezembro de 2021. A CBF tinha a ideia de não realizar jogos durante as Data FIFA, para que os clubes não sofressem com os desfalques. Dessa forma, iria estender a competição até 29 de dezembro.

Entretanto, a Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol (FENAPAF) reforçou a necessidade da competição se encerrar na primeira quinzena do último mês do ano, para garantir férias integrais e um período adequado de pré-temporada aos clubes e atletas antes do início da temporada de 2022.

O acordo foi firmado entre a entidade responsável pelo futebol brasileiro junto ao Ministério Público do Trabalho em agosto de 2020. Por isso, o Brasileirão 2021 termina no dia 9 de dezembro e não haverá adiamento dos confrontos nas Data FIFA.

Quais os jogos da última rodada do Brasileirão?

Os horários e locais das partidas da última rodada do campeonato ainda não foram divulgados pela CBF. Os jogos ocorrem dia 9 de dezembro, data de quando termina o Brasileirão 2021. No entanto, a expectativa é que todos os duelos sejam realizados de forma simultânea.

O Campeonato Brasileiro é composto por 20 equipes, que enfrentam seus 19 adversários em turno e returno, totalizando 38 rodadas. Confira abaixo quais são as partidas:

Fluminense x Chapecoense

Palmeiras x Ceará

Santos x Cuiabá

América MG x São Paulo

Grêmio x Atlético MG

Fortaleza x Bahia

Sport x Athletico PR

RB Bragantino x Inter

Juventude x Corinthians

Atlético GO x Flamengo

Quando se encerra a temporada de 2021?

Embora 9 de dezembro seja a data de quando termina o Brasileirão 2021, a temporada do futebol brasileiro se encerra somente em 15 de dezembro. A Copa do Brasil será a última competição a chegar ao fim neste ano. As equipes do Atlético MG e Athletico PR, os dois finalistas, decidem o título nos dias 12 e 15.

