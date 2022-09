Confira os números do Grêmio nesta reta final na Série B do Brasileirão em busca do acesso

Falta pouco para conhecermos os classificados até a elite do Campeonato Brasileiro. Em campanha regular, o Grêmio é um forte candidato ao acesso na reta final. Com 53 pontos, o tricolor precisa vencer os próximos jogos dentro e fora de casa. Mas quais as Chances do Grêmio subir à Série A? Fique de olho e confira os números do clube.

Chances do Grêmio subir para a Série A 2023

Segundo melhor ataque, terceira melhor defesa e o segundo melhor mandante na Série B do Campeonato Brasileiro, o Grêmio briga na parte de cima da tabela de classificação com 53 pontos até a 31ª rodada no segundo turno. O elenco venceu o Sport em casa por 3 a 0, para alçar até a vice-liderança.

No momento, o Grêmio tem 94.5% de chances de subir para a Série A do Brasileirão 2023, de acordo com dados do estudo do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O estudo é atualizado diariamente, rodada por rodada.

Cada vitória, empate e até mesmo o desempenho do Imortal nas disputas conta para o estudo dos matemáticos. Se o Grêmio vencer os próximos jogos em casa e os adversários no G4 tropeçarem, aí o elenco pode até mesmo se garantir com antecipação na temporada.

O Grêmio começou a temporada da Série B do Brasileirão com Roger Machado. No início de setembro, entretanto, a diretoria optou por demitir o comandante para trazer de volta Renato Gaúcho. O profissional estreou em 11 de setembro, em vitória contra o Vasco. São duas vitórias e uma derrota ao Novorizontino fora de casa.

Chances do Grêmio até 31ª rodada: 94.5%

Pontuação: 53 pontos

Histórico: 14 vitórias, 11 empates e 6 derrotas com 37 gols marcados e 20 sofridos

Quantos pontos o Grêmio precisa fazer para subir?

Para carimbar o seu passaporte até a Série A do Brasileirão o Grêmio deve marcar entre 65 até 67 pontos, de acordo com os estudos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Com 53 pontos conquistados, o Grêmio precisa de catorze pontos ou mais para se garantir com certeza na Série A do Campeonato Brasileiro. Nos próximos dias terá apenas três confrontos dentro de casa, e já que é o segundo melhor mandante da temporada, é o favorito entre os duelos.

Além disso, o Grêmio precisa torcer também por tropeços dos seus adversários como Bahia, Vasco, Londrina e Sport, principais oponentes na briga pelo acesso até a Série A do ano que vem.

Catorze pontos são adquiridos em quatro vitórias e dois empates, ou até mesmo cinco vitórias na reta final da competição. Se o Grêmio perder, mas ter a derrota dos adversários, aí está salvo.

Próximos jogos do Grêmio na reta final

Faltam apenas sete rodadas para o fim da temporada na Série B do Campeonato Brasileiro. O Grêmio tem pela frente grandes oponentes para bater se quiser conquistar o seu espaço na elite do futebol do ano que vem.

Pela 32ª rodada, o Imortal vai enfrentar o Sampaio Corrêa na sexta-feira, 30 de setembro, fora de casa. Este será um duelo determinantes na briga pelo acesso, já que precisa se manter na parte de cima da tabela, especialmente na vice-liderança atrás apenas do Cruzeiro, líder absoluto.

Os adversários seguintes do tricolor gaúcho são também CSA, Londrina, Bahia e até mesmo o Náutico.

Confira a programação do Grêmio pela reta final da Série B do Campeonato Brasileiro.

32ª rodada:

Sampaio Corrêa x Grêmio – Sexta-feira, 30/09 às 19h no Castelão

33ª rodada:

Grêmio x CSA – Terça-feira, 04/10 às 19h na Arena do Grêmio

34ª rodada:

Londrina x Grêmio – Sábado, 08/10 às 16h30 no Estádio do Café

35ª rodada:

Grêmio x Bahia – Domingo, 16/10 às 16h na Arena do Grêmio

36ª rodada:

Náutico x Grêmio – A definir

37ª rodada:

Tombense x Grêmio – A definir

38ª rodada:

Grêmio x Brusque – A definir

