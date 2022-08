Chapecoense x Novorizontino: onde vai passar e horário hoje (10/08)

Valendo os três pontos na 23ª rodada, as equipes de Chapecoense x Novorizontino se enfrentam na noite desta quarta-feira, 10 de agosto, na Arena Condá, em Chapecó. A partida do Brasileirão da Série B vai começar às 19h, pelo horário de Brasília, com transmissão ao vivo.

A Chape soma 24 pontos e está na 16ª posição, a primeira equipe fora da degola. Já o Novorizontino esta em 11º lugar com 27 pontos.

Onde assistir Chapecoense x Novorizontino hoje

O jogo da Chapecoense e Novorizontino será transmitido no SporTV e Premiere, a partir das 19h (Horário de Brasília).

Com exclusividade, os canais transmitem os lance do confronto nesta quarta-feira para todos os estados do Brasil, disponíveis em operadoras de TV por assinatura. O pay-per-view, entretanto, só pode ser adquirido por valor extra na mensalidade.

Online, o jogo é retransmitido pelo Globo Play, streaming para assinantes no celular, tablet, computador e smart TV.

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Arena Condá, em Chapecó

Arbitragem: Rodrigo Jose Pereira de Lima

Var: Gilberto Rodrigues Castro Junior

Onde assistir: SporTV, Premiere e Globo Play

Classificação da Série B do Brasileirão

Vinte equipes disputam a Série B do Campeonato Brasileiro, a segunda divisão do futebol. Disputando por 38 rodadas em dois turnos, os duelos valem 3 pontos, onde os clubes acumulam os pontos em cada rodada e, dessa maneira, buscam a parte de cima da tabela.

Ao fim da temporada, o primeiro colocado é declarado o campeão, enquanto os outros três primeiros sobem para a primeira divisão do Brasileiro. Já os quatro últimos descem até a segunda divisão.

1 Cruzeiro – 49 pontos

2 Bahia – 40 pontos

3 Grêmio – 40 pontos

4 Vasco – 39 pontos

5 Londrina – 33 pontos

6 Tombense – 32 pontos

7 Sport – 31 pontos

8 Sampaio Corrêa – 29 pontos

9 Criciúma – 29 pontos

10 CRB – 29 pontos

11 Novorizontino – 27 pontos

12 Ituano – 27 pontos

13 Ponte Preta – 26 pontos

14 Brusque – 25 pontos

15 Operário – 24 pontos

16 Chapecoense – 24 pontos

17 CSA – 20 pontos

18 Guarani – 19 pontos

19 Vila Nova – 19 pontos

20 Náutico – 18 pontos

Leia também: Classificação do Brasileirão 2022: tabela completa após 21ª rodada