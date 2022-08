Classificação do Brasileirão 2022: tabela completa após 21ª rodada

Com vitória do Palmeiras e tropeço do Corinthians, liderança não mudou após a rodada do fim de semana

Mais uma etapa na temporada concluída. Chegou ao fim na noite desta segunda-feira, 8 de agosto, a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O Palmeiras segue na liderança da Classificação do Brasileirão 2022 com folga, enquanto Fluminense, Corinthians e Athletico continuam na busca pelo título. Confira a tabela completa e atualizada após a rodada do fim de semana.

Classificação do Brasileirão 2022 atualizada

A 21ª rodada realizou mudanças na parte de cima, e para baixo na Classificação do Brasileirão 2022. O torcedor pode conferir a seguir a tabela completa.

Palmeiras – 45 Corinthians – 39 Fluminense – 38 Athletico-PR – 37 Flamengo – 36 Internacional – 33 Atlético-MG – 32 Bragantino – 30 Santos – 30 América- MG – 27 São Paulo – 26 Botafogo – 25 Goiás – 25 Ceará – 25 Coritiba – 22 Bahia – 22 Fortaleza – 21 Cuiabá – 20 Atlético-GO – 20 Juventude – 16

Abrindo a rodada no sábado, Botafogo e Ceará ficaram no empate por 1 a 1, decepcionando torcedores de ambos os lados. A partida prometeu grande desafio, mas ao que parece o pontinho foi o suficiente aos dois.

O Corinthians também decepcionou a sua torcida na noite de sábado. Jogando fora de casa, empato em 1 a 1 com o Avaí, garantindo apenas um ponto. O elenco paulista segue na vice-liderança da Classificação do Brasileirão 2022.

Fechando o sábado, o Flamengo fez bonito e venceu o São Paulo por 2 a 0, com extrema vantagem no Morumbi, casa do tricolor. Com esse resultado, o Rubro-Negro fica cada vez mais próximo da liderança.

No domingo, o Palmeiras mostrou que é o grande favorito ao título e venceu o Goiás por 3 a 0, dentro de casa. Líder com 45 pontos na Classificação do Brasileirão 2022, o vantagem é de seis pontos.

O Fluminense, time de Fernando Diniz, faz uma ótima campanha. Contra o Cuiabá, o time carioca venceu o adversário dentro do Maracanã por 1 a 0, subindo até a terceira posição com o resultado.

Para fechar a rodada no domingo, o Athletico Paranaense venceu de virada, nos acréscimos, o Atlético Mineiro por 3 a 2, subindo até a quarta posição da Classificação do Brasileirão 2022.

Qual é a próxima rodada do Brasileirão?

A próxima rodada do Brasileirão é a 22ª rodada, começando no sábado, 13 de agosto, e seguindo até o domingo, no dia 14. Todas as vinte equipes entram em campo.

O destaque fica para o encontro de Corinthians e Palmeiras, clássico paulista, e o cearense, entre Ceará e Fortaleza. Também disputam Flamengo e Athletico PR, e Internacional e Fluminense, jogos que prometem bons duelos dentro de campo.

Confira todos os jogos da próxima rodada do Brasileirão 2022.

Sábado (13/08):

Goiás x Avaí – 16h30

Corinthians x Palmeiras – 19h

Cuiabá x Juventude – 20h30

Botafogo x Atlético GO – 21h

Domingo (14/08):

Coritiba x Atlético MG – 11h

Flamengo x Athletico PR – 16h

São Paulo x RB Bragantino – 16h

Ceará x Fortaleza – 16h

América MG x Santos – 18h

Internacional x Fluminense – 19h

