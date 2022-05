Confira como ficou a classificação atualizada do Brasileirão. Foto: Reprodução / Rubens Chiri / saopaulofc.net

Classificação do Brasileirão 2022: como ficou a tabela após a 4ª rodada

A quarta rodada do Campeonato Brasileiro na Série A terminou nesta segunda-feira, 2 de maio, movimentando ainda mais a tabela na parte de cima e também para baixo. O Corinthians se mantém na liderança, enquanto o Fortaleza ainda não pontuou. Confira a seguir a classificação do Brasileirão em 2022 atualizada.

Classificação do Brasileirão 2022 atualizada

Os resultados deste fim de semana movimentaram a tabela de classificação do Brasileirão em 2022. Começando com o RB Bragantino que venceu o Ceará fora de casa por 1 a 0. Com esse placar, o elenco paulista garantiu-se na vice-liderança.

O Galo, por outro lado, tropeçou e ficou no empate com o Goiás por 2 a 2.

No domingo, o Corinthians venceu o Fortaleza por 1 a 0 na Neo Química Arena, consagrando-se como o líder da competição sob o comando de Vitor Pereira.

Também durante a tarde, o Coritiba venceu o Fluminense por 3 a 2, surpreendendo os seus torcedores. Fechando a rodada no domingo, o Inter empatou sem gols com o Avaí, para o decepção do torcedor colorado.

Fechando a quarta rodada do Brasileirão, o São Paulo venceu o Santos por 2 a 1 no Estádio do Morumbi.

Classificação do Brasileirão 2022 atualizada – rodada 4 do Brasileirão

1 Corinthians – 9 pontos

2 RB Bragantino – 8 pontos

3 Atlético MG – 8 pontos

4 Coritiba – 7 pontos

5 São Paulo – 7 pontos

6 Santos – 7 pontos

7 Cuiabá – 7 pontos

8 Internacional – 7 pontos

9 Avaí – 7 pontos

10 América MG – 6 pontos

11 Palmeiras – 5 pontos

12 Flamengo – 5 pontos

13 Botafogo – 5 pontos

14 Fluminense – 4 pontos

15 Ceará – 3 pontos

16 Athletico-PR – 3 pontos

17 Atlético GO – 3 pontos

18 Goias – 2 pontos

19 Juventude – 2 pontos

20 Fortaleza – 0 ponto

Resultados do Brasileirão na 4ª rodada

Resultados surpreendentes marcaram a quarta rodada do Brasileirão neste fim de semana. Com exceção do Flamengo e Palmeiras, que disputaram o jogo em outra semana, todas as equipes entraram em campo.

O destaque ficou para a vitória do Corinthians contra o Fortaleza, que lhe garantiu a liderança, enquanto o São Paulo venceu o Santos no clássico San-São.

Confira a seguir os resultados da quarta rodada do Brasileirão Série A em 2022.

Flamengo 0 x 0 Palmeiras

América 1 x 0 Athletico PR

Ceará 0 x 1 RB Bragantino

Goiás 2 x 2 Atlético MG

Cuiabá 1 x 1 Atlético GO

Botafogo 1 x 1 Juventude

Corinthians 1 x 0 Fortaleza

Coritiba 3 x 2 Fluminense

Internacional 0 x 0 Avaí

Santos 2 x 1 Santos

Quando é a próxima rodada do Brasileirão?

A próxima rodada do Campeonato Brasileiro na Série A é a quinta, começando no sábado, 7 de maio, seguindo até a segunda-feira, no dia 9 de maio de 2022.

Confira a seguir todos os jogos da quinta rodada a seguir na Série A.

Sábado, 7 de maio de 2022

Atlético-MG x América-MG – 16h30

Athletico PR x Ceará – 20h30

Domingo, 8 de maio de 2022

Flamengo x Botafogo – 11h

Palmeiras x Fluminense – 16h

Athlético GO x Goiás – 16h

RB Bragantino x Corinthians – 18h

Santos x Cuiabá – 18h

Juventude x Internacional – 19h

Fortaleza x São Paulo – 19h

Segunda-feira, 9 de maio de 2022

Avaí x Coritiba – 20h

