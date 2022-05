Classificação do Brasileirão 2022: como ficou a tabela após a 6ª rodada

A sexta rodada do Campeonato Brasileiro na Série A chegou ao fim na noite desta segunda-feira, 16 de maio de 2022, com resultados que deixaram a tabela ainda mais embaralhada. O Corinthians segue líder, enquanto o Atlético Mineiro vem logo atrás com apenas um ponto de diferença. Confira está a Classificação do Brasileirão 2022 atualizada.

Classificação do Brasileirão 2022 Série A atualizada

No fim de semana do Brasileirão, todas as vinte equipes entraram em campo para disputar a sexta rodada. No sábado, o Palmeiras venceu o RB Bragantino com extrema facilidade ao marcar 2 x 0, garantindo-se em uma melhor posição ao fim da partida.

Já o Flamengo, diante do Ceará, ficou no empate por 2 x 2 sob o comando do técnico Paulo Sousa. Dentro e fora de campo, o clube vive uma crise.

O atual campeão Atlético Mineiro também se deu bem na rodada. Por 2 x 0, venceu o Atlético Goianiense jogando em casa.

Fechando o sábado, Internacional e Corinthians protagonizaram belo confronto em Porto Alegre, mas terminaram na igualdade por 2 x 2, movimentando ainda mais a classificação do Brasileirão 2022.

No domingo, o São Paulo foi bem diante do Cuiabá e venceu por 2 x 1, com gol de Calleri, o artilheiro do time na competição.

Por fim, fechando o fim de semana, o Goiás venceu o Santos pelo placar de 1 x 0.

Saiba como ficou a classificação do Brasileirão 2022 atualizada na Série A

1 Corinthians – 12 pontos

2 Santos – 10 pontos

3 Avaí – 10 pontos

4 América MG – 9 pontos

5 RB Bragantino – 8 pontos

6 São Paulo – 8 pontos

7 Atlético MG – 8 pontos

8 Botafogo – 8 pontos

9 Internacional – 8 pontos

10 Coritiba – 7 pontos

11 Cuiabá – 7 pontos

12 Athletico-PR – 6 pontos

13 Palmeiras – 6 pontos

14 Flamengo – 5 pontos

15 Fluminense – 5 pontos

16 Goiás – 5 pontos

17 Ceará – 3 pontos

18 Juventude – 3 pontos

19 Atlético GO – 3 pontos

20 Fortaleza – 1 ponto

+ Quando é a final do Brasileirão 2022: datas e premiação

Resultados da 6ª rodada do Brasileirão

A sexta rodada foi boa para Palmeiras, Atlético MG, Coritiba, São Paulo e Fluminense, mas não saiu como o esperado para as equipes do Flamengo, Santos, Corinthians, Internacional e Avaí.

Confira todos os resultados da sexta rodada do Brasileirão a seguir.

Palmeiras 2 x 0 RB Bragantino

Ceará 2 x 2 Flamengo

Internacional 2 x 2 Corinthians

Atlético MG 2 x 0 Atlético GO

Fluminense 2 x 1 Athletico PR

São Paulo 2 x 1 Cuiabá

Botafogo 3 x 1 Fortaleza

Coritiba 1 x 0 América MG

Avaí 1 x 2 Juventude

Goiás 1 x 0 Santos

Qual é a próxima rodada do Brasileirão 2022?

A sétima rodada é o próximo compromisso no Brasileirão na Série A pela temporada 2022. Somente dezoito equipes estarão em campo para disputar os três pontos, com nove confrontos ao todo. O jogo entre RB Bragantino e Atlético Mineiro aconteceu de maneira antecipada, com empate de 1 x 1.

Os jogos começam no sábado, 21 de maio, seguindo até o domingo, dia 22 do mesmo mês. A seguir, saiba quais são os desafios da sétima rodada.

Sábado, 21 de maio de 2022

Flamengo x Goiás – 16h30

Atlético-GO x Coritiba – 16h30

Santos x Ceará – 18h30

Juventude x Palmeiras – 19h

América-MG x Botafogo – 21h

Cuiabá x Internacional – 21h

Domingo, 21 de maio de 2022

Corinthians x São Paulo – 16h

Fortaleza x Fluminense – 16h

Athletico PR x Avaí – 19h