Classificação do Brasileirão 2022: Palmeiras é novo líder após 8ª rodada

Com o fim da oitava rodada do Campeonato Brasileiro na Série A nesta segunda-feira (30/05), os torcedores acompanharam mudanças na tabela de classificação. O Palmeiras é o novo líder, enquanto Atlético Mineiro e Corinthians vem logo atrás brigando para retomar a ponta. Confira a seguir a Classificação do Brasileirão 2022 atualizada e completa.

Classificação do Brasileirão 2022 atualizada

Abrindo a oitava rodada, o São Paulo empatou com o Ceará no sábado em 2 a 2. O resultado não foi bem recebido pela torcida tricolor, principalmente porque o elenco de Rogério Ceni perdeu a chance de chegar até o topo da tabela.

No clássico entre Santos e Palmeiras, no domingo, o Verdão levou a melhor por 1 a 0, jogando na Vila Belmiro. O placar deu ao Brasileirão um novo líder, com 15 pontos.

Também na rodada, o duelo entre Flamengo e Fluminense terminou com vitória do Fla por 2 a 1, com o protagonismo do goleiro Hugo.

Para o Corinthians, o empate diante do América Mineiro em 1 a 1 tornou-se preocupação aos torcedores, já que este é o terceiro seguido na competição entre as últimas rodadas.

Fechando a oitava rodada na segunda, o Internacional ficou no empate com o Atlético Goianiense em casa por 1 a 1, no finalzinho da partida.

Confira a classificação do Brasileirão 2022 atualizada:

1 Palmeiras – 15 pontos

2 Atlético MG – 15 pontos

3 Corinthians – 15 pontos

4 Coritiba – 13 pontos

5 São Paulo – 13 pontos

6 Athletico PR – 12 pontos

7 Botafogo – 12 pontos

8 Flamengo – 12 pontos

9 Santos – 11 pontos

10 América MG – 11 pontos

11 Fluminense – 11 pontos

12 Internacional – 11 pontos

13 Avaí – 10 pontos

14 RB Bragantino – 10 pontos

15 Goiás – 9 pontos

16 Cuiabá – 8 pontos

17 Juventude – 7 pontos

18 Ceará – 6 pontos

19 Atlético GO – 6 pontos

20 Fortaleza – 2 pontos

Resultados da 8ª rodada do Brasileirão

Todas as vinte equipes entraram em campo no fim de semana pela oitava rodada do Brasileirão.

Goiás 1 x 1 RB Bragantino

São Paulo 2 x 2 Ceará

Fortaleza 1 x 1 Juventude

Santos 0 x 1 Palmeiras

Coritiba 1 x 0 Botafogo

Fluminense 1 x 2 Flamengo

Corinthians 1 x 1 América MG

Cuiabá 0 x 1 Athletico PR

Atlético MG 2 x 1 Avaí

Internacional 1 x 1 Atlético GO

Qual é a próxima rodada do Brasileirão?

A próxima rodada do Brasileirão é a nona, com início no sábado, 5 de junho, seguindo até a segunda-feira, no dia 6 de junho. Todas as vinte equipes entram em campo, com dez jogos acontecendo no fim de semana.

Os destaques ficam para os confrontos do Atlético Goianiense e Corinthians, no sábado, e o jogo entre Palmeiras e Atlético Mineiro, disputando a liderança do Brasileirão.

Sábado, 04/06

América MG x Cuiabá – 16h30

Ceará x Coritiba – 19h

Avaí x São Paulo – 19h

Athletico PR x Santos – 19h

Atlético GO x Corinthians – 20h30

Domingo, 05/06

Juventude x Fluminense – 11h

Flamengo x Fortaleza – 16h

Palmeiras x Atlético MG – 16h

RB Bragantino x Internacional – 19h

Segunda-feira, 06/06

Botafogo x Goiás – 20h