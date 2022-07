Classificação do Brasileirão 2022: tabela atualizada após 15ª rodada

Mesmo com a derrota no fim de semana, o Palmeiras segue líder na Classificação do Brasileirão 2022. Os resultados da 15ª rodada movimentaram ainda mais a tabela da primeira divisão, tanto na parte de baixo como entre os primeiros colocados. Confira como ficou a tabela completa e atualizada.

Classificação do Brasileirão 2022

Com os resultados do fim de semana, confira como ficou a classificação do Brasileirão 2022 após a decima quinta rodada na primeira divisão da competição de futebol.

1 Palmeiras – 29 pontos

2 Athletico PR – 27 pontos

3 Atlético MG – 27 pontos

4 Corinthians – 26 pontos

5 Internacional – 25 pontos

6 Fluminense – 24 pontos

7 São Paulo – 22 pontos

8 Flamegno – 21 pontos

9 Botafogo – 21 pontos

10 Santos – 19 pontos

11 Avaí – 18 pontos

12 Coritiba – 18 pontos

13 América MG – 18 pontos

14 RB Bragantino – 18 pontos

15 Ceará – 18 pontos

16 Atlético GO – 17 pontos

17 Goiás – 17 pontos

18 Cuiabá – 16 pontos

19 Juventude – 11 pontos

20 Fortaleza – 10 pontos – lanterna da Classificação do Brasileirão 2022

A rodada começou quente. Jogando no Maracanã, o Fluminense goleou o Corinthians por 4×0 de maneira histórica, com a quase despedida de Fred. O clube carioca assumiu a sexta posição com os três pontos garantidos, enquanto o Timão tenta se manter no G4.

O Galo, atual campeão brasileiro, venceu o Juventude por 2×1 para continuar na parte de cima da classificação do Brasileirão 2022. O time mineiro segue vivo na busca pelo bicampeonato.

Já o Flamengo, com boa atuação de Flamengo, ganhou do Santos na Vila Belmiro por 2×1. A equipe conseguiu se afastar por completo da zona de rebaixamento, ocupando a oitava posição da tabela.

Fechando a rodada do sábado, o Palmeiras acabou derrotado pelo Athletico Paranaense por 2×0. O Furacão assumiu a vice-liderança com vinte e sete pontos, enquanto o Verdão segue na liderança com folga.

O São Paulo, por outro lado, venceu o Atlético Goianiense por 2×1 no domingo. Mesmo assim, se mantém na sétima rodada, longe do G4 da classificação do Brasileirão 2022.

Fechando a rodada na segunda-feira, o Botafogo venceu o RB Bragantino por 1×0, com gol de Vinicius Lopes. Com isso, o Fogão pulou para a nona posição.

Resultados da 15ª rodada do Brasileirão Série A

A décima quinta rodada do Campeonato Brasileiro na Série A trouxe resultados que movimentaram ainda mais o fim de semana e, consequentemente, a tabela de classificação. O Palmeiras perdeu, mas segue na liderança enquanto o Athletico Paranaense assumiu a segunda posição.

Confira todos os resultados da rodada.

Fluminense 4 x 0 Corinthians

Juventude 1 x 2 Atlético MG

Ceará 1 x 1 Internacional

Santos 1 x 2 Flamengo

Palmeiras 0 x 2 Athletico PR

Avaí 1 x 2 Cuiabá

Atlético GO 1 x 2 São Paulo

América 1 x 0 Goiás

Coritiba 2 x 1 Fortaleza

RB Bragantino 0 x 1 Botafogo

Próxima rodada do Brasileirão 2022

A décima sexta rodada é a próxima do Brasileirão na Série A. Com início no sábado, 9 de julho, as disputas vão até a próxima segunda-feira, dia 11.

Serão dez jogos com todas as vinte equipes dentro de campo. A briga pelos três pontos vai ficando cada vez mais intensa com o passar das rodadas, principalmente na parte de cima. O destaque da décima sexta rodada fica para o duelo entre Corinthians e Flamengo, Atlético Mineiro e São Paulo e o jogo do Fortaleza e Palmeiras.

Confira todos os jogos da próxima rodada do Brasileirão 2022.

Sábado (09/07):

RB Bragantino x Avaí – 16h30

Fluminense x Ceará – 19h

Goiás x Athletico PR – 20h3

Domingo (10/07):

Coritiba x Juventude – 11h

Corinthians x Flamengo – 16h

Atlético MG x São Paulo – 18h

Santos x Atlético GO – 18h

Fortaleza x Palmeiras – 18h

Cuiabá x Botafogo – 19h

Segunda-feira (11/07):

Internacional x América MG – 20h

