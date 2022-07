Confira a classificação completa do Brasileirão. Foto: Reprodução / Cesar Greco / Palmeiras

Com a vitória na rodada, o Palmeiras assumiu a liderança com dois pontos de vantagem sob o Atlético Mineiro

Classificação do Brasileirão 2022: tabela atualizada após 17ª rodada

Classificação do Brasileirão 2022: tabela atualizada após 17ª rodada

O Palmeiras assume mais uma vez a liderança da Classificação do Brasileirão 2022! A equipe alviverde venceu o Cuiabá no encerramento da 17ª rodada para retomar a ponta da tabela. Enquanto isso, Atlético Mineiro, Corinthians, Internacional e Fluminense vem logo atrás na disputa pelo título. Confira a seguir a tabela atualizada.

+ Onde assistir o sorteio da Copa do Brasil ao vivo e horário em 2022

Como está a Classificação do Brasileirão 2022 atualizada

Veja como ficou a classificação do Brasileirão 2022 atualizada após a décima sétima rodada, válida pelo primeiro turno da primeira divisão do futebol.

1 Palmeiras – 33 pontos

2 Atlético MG – 31 pontos

3 Corinthians – 29 pontos

4 Internacional – 29 pontos

5 Fluminense – 28 pontos

6 Athletico PR – 28 pontos

7 Flamengo – 24 pontos

8 RB Bragantino – 24 pontos

9 São Paulo – 24 pontos

10 Santos – 22 pontos

11 Botafogo – 21 pontos

12 Avaí – 21 pontos

13 Goiás – 21 pontos

14 Ceará – 21 pontos

15 Cuiabá – 19 pontos

16 Coritiba – 19 pontos

17 América MG – 18 pontos

18 Atlético GO – 17 pontos

19 Fortaleza – 14 pontos

20 Juventude – 13 pontos

Abrindo a décima sétima rodada no fim de semana, o confronto entre Athletico e Internacional decepcionou torcedores, já que não saíram do empate sem gols.

Já o Flamengo, por outro lado, venceu o Coritiba por 2 a 0, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Com o placar, o elenco rubro-negro subiu na classificação do Brasileirão 2022.

Ainda no sábado, o Corinthians tropeçou e perdeu por 3 a 1 para o Ceará, jogando na casa dos rivais. Com esse resultado, o time perdeu a chance de assumir a liderança.

No domingo, o jogo entre Fluminense e São Paulo foi o grande destaque do dia. Por 2 a 2, com grande desempenho dos dois clubes, o confronto animou a torcida e garantiu um ponto para cada.

O Atlético, por outro lado, venceu o Botafogo por 1 a 0 e pulou para a liderança com 31 pontos, deixando o Verdão para trás na classificação do Brasileirão 2022.

Outra boa rodada também foi para o Fortaleza, que venceu o Atlético Goianiese e garantiu os três pontos depois do 1 a 0 fora de casa, deixando a lanterna da competição.

Por 1 a 0, o Palmeiras fechou a décima sétima rodada ao vencer o Cuiabá na segunda-feira. O Verdão voltou para a liderança da classificação do Brasileirão 2022 com vantagem de dois pontos diante do Galo.

Resultados da 17ª rodada do Brasileirão

A décima sétima rodada trouxe diferentes resultados que movimentaram a tabela de classificação do Brasileirão 2022, tanto na parte de cima como para baixo.

O Atlético Mineiro chegou a ocupar a liderança por um dia, até que o Palmeiras superou o Cuiabá na segunda e retomou a ponta da tabela. Enquanto isso, o Fortaleza deixou a lanterna.

Fique por dentro e veja todos os resultados da rodada.

Athletico PR 0 x 0 Internacional

Flamengo 2 x 0 Coritiba

Avaí 1 x 0 Santos

Ceará 3 x 1 Corinthians

Juventude 0 x 0 Goiás

São Paulo 2 x 2 Fluminense

Botafogo 0 x 1 Atlético MG

Atlético GO 0 x 1 Fortaleza

América MG 0 x 3 RB Bragantino

Palmeiras 1 x 0 Cuiabá

Próxima rodada do Brasileirão

A décima oitava rodada é a próxima do Campeonato Brasileiro na Série A, válida pelo primeiro turno. Com todas as vinte equipes em campo, dez jogos serão realizados.

Com início na terça-feira, a competição segue até a quinta, no dia 21 de julho. Confira todos os jogos da próxima rodada do Brasileirão 2022 a seguir.

Quarta-feira (20/07):

RB Bragantino x Fortaleza – 19h

Goiás x Fluminense – 19h

Athletico PR x Atlético GO – 19h30

Flamengo x Juventude – 20h30

Internacional x São Paulo – 20h30

Santos x Botafogo – 21h30

Corinthians x Coritiba – 21h30

Quinta-feira (21/07):

Cuiabá x Atlético MG – 19h

América MG x Palmeiras – 20h