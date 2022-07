Classificação do Brasileirão 2022: tabela atualizada após 19ª rodada

O primeiro turno do Brasileirão chegou ao fim nesta segunda-feira, 25 de julho, com a décima nona rodada do Brasileirão. O Palmeiras é o grande vencedor da primeira fase, enquanto o Corinthians assumiu a segunda posição ao vencer na rodada. Confira a Classificação do Brasileirão 2022 completa e a tabela atualizada.

Classificação do Brasileirão 2022 atualizada

Veja como ficou a classificação do Brasileirão 2022 atualizada após a décima nona rodada.

1 Palmeiras – 39 pontos

2 Corinthians – 35 pontos

3 Fluminense – 34 pontos

4 Atlético MG – 32 pontos

5 Athletico PR – 31 pontos

6 Flamengo – 30 pontos

7 Internacional – 30 pontos

8 RB Bragantino – 27 pontos

9 Santos – 26 pontos

10 São Paulo – 26 pontos

11 Botafogo – 24 pontos

12 Ceará – 24 pontos

13 Coritiba – 22 pontos

14 Goiás – 22 pontos

15 América MG – 21 pontos

16 Avaí – 21 pontos

17 Cuiabá – 20 pontos

18 Atlético GO – 17 pontos

19 Juventude – 16 pontos

20 Fortaleza – 15 pontos

Abrindo a rodada, o São Paulo empatou com o Goiás em 3 a 3, em confronto que rendeu bom futebol dentro de campo para os torcedores em casa e presentes no Estádio do Morumbi.

Por outro lado, o Flamengo teve uma noite de sábado feliz ao vencer o Avaí por 2 a 1, subindo efetivamente na classificação do Brasileirão 2022 e alcançando a sexta posição da tabela.

Abrindo o domingo, o Fluminense de Fernando Diniz, favorito de alguns torcedores na temporada, venceu o RB Bragantino por 2 a 1, dentro de casa. Com o resultado, o grupo chegou até a terceira posição.

O Palmeiras, entretanto, venceu o Internacional por 2 a 1 e garantiu-se na liderança do Brasileirão até o fim do primeiro turno. Se continuar com o bom futebol, poderá ser campeão mais uma vez.

O jogo entre Corinthians e Atlético Mineiro, no Estádio do Mineirão, foi outro grande jogo na rodada do Brasileirão este fim de semana. Por 2 a 1, a equipe paulista levou a melhor e fechou o primeiro turno na vice-liderança da classificação do Brasileirão 2022.

Fechando a décima nona rodada, o Coritiba venceu o Cuiabá nesta segunda-feira, 25 de julho, por 1 a 0, dentro de casa na capital paranaense. Com o resultado, escapou da degola.

Resultados do Brasileirão na 19ª rodada

Todas as vinte equipes da primeira divisão do Brasileirão entraram em campo neste fim de semana, pela décima nona rodada do Brasileirão. No entanto, nem todos tiveram a sorte de garantirem os três pontos.

Confira todos os resultados da rodada no Brasileirão.

São Paulo 3 x 3 Goiás

Botafogo 2 x 0 Athletico PR

Avaí 1 x 2 Flamengo

Fluminense 2 x 1 RB Bragantino

Palmeiras 2 x 1 Internacional

Juventude 1 x 0 Ceará

Atlético MG 1 x 2 Corinthians

Atlético GO 0 x 1 América MG

Fortaleza 0 x 0 Santos

Coritiba 1 x 0 Cuiabá

Qual é a próxima rodada do Brasileirão?

A próxima rodada do Brasileirão é a 20ª rodada, o início do segundo turno na temporada. Todas as vinte equipes entram em campo, com dez jogos realizados no fim de semana.

O destaque vai para o duelo entre Corinthians e Botafogo, além de Ceará e Palmeiras e, depois, Athletico Paranaense e São Paulo.

Confira todos os jogos da próxima rodada do Brasileirão.

Sábado (30/07):

Goiás x Coritiba – 16h30

Ceará x Palmeiras – 16h30

Corinthians x Botafogo – 19h

Flamengo x Atlético GO – 20h30

Domingo (31/07):

Athletico PR x São Paulo – 16h

Internacional x Atlético MG – 16h

Cuiabá x Fortaleza – 18h

América MG x Avaí – 18h

RB Bragantino x Juventude – 19h

Segunda-feira (01/08):

Santos x Fluminense – 20h