Classificação do Brasileirão 2022: tabela atualizada após 23ª rodada

Clássicos regionais e tropeços de grandes times marcaram a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série A, que chegou ao fim nesta segunda-feira, 22 de agosto. Com as movimentações, a classificação do Brasileirão 2022 sofreu diversas alterações tanto na parte de cima como para baixo e, por isso, confira como ficou a tabela.

Classificação do Brasileirão 2022 atualizada

Com a 23ª rodada finalizada, válida pelo segundo turno da temporada, confira como ficou a Classificação do Brasileirão 2022 completa e atualizada.

1 Palmeiras – 49 pontos

2 Fluminense – 41 pontos

3 Flamengo – 40 pontos

4 Corinthians – 39 pontos

5 Internacional – 39 pontos

6 Athletico PR – 38 pontos

7 Atlético MG – 35 pontos

8 Santos – 33 pontos

9 América MG – 31 pontos

10 RB Bragantino – 31 pontos

11 Goiás – 29 pontos

12 São Paulo – 29 pontos

13 Fortaleza – 27 pontos

14 Botafogo – 27 pontos

15 Ceará – 26 pontos

16 Cuiabá – 24 pontos

17 Avaí – 23 pontos

18 Coritiba – 22 pontos

19 Atlético GO – 22 pontos

20 Juventude – 17 pontos

Abrindo a rodada no sábado, o Atlético Mineiro tropeçou e foi derrotado pelo Goiás dentro de casa, no Mineirão, pelo placar de 1 x 0. Com esse resultado, o grupo comandado por Cuca segue na 7ª posição com 35 pontos.

O Fluminense, por outro lado, goleou por 5 x 2 a equipe do Coritiba também no sábado, garantindo a vice-liderança com o total de 41 pontos na classificação do Brasileirão 2022.

No domingo, o clássico nacional entre Palmeiras e Flamengo decepcionou torcedores de ambos os lados. Por 1 x 1, os elencos somaram apenas um ponto cada na rodada.

O Corinthians, por outro lado, também frustrou torcedores já que perdeu por 1 x 0 para o Fortaleza, garantindo-se apenas em 4º lugar na classificação do Brasileirão 2022.

Fechando o fim de semana, o Santos levou a melhor no clássico San-Sao contra o São Paulo por 1 x 0. Com isso, o Peixe sobe na classificação e vai para a 8ª posição com 33 pontos.

Já para o Internacional, a vitória por 1 x 0 em cima do Avaí, com gol de Pedro Henrique, levou o time até a quinta posição da tabela.

Próxima rodada do Brasileirão 2022

A próxima rodada do Brasileirão é a 24ª rodada, programada para começar no sábado, 27 de agosto, seguindo até a segunda-feira, no dia 29, com todos os dez jogos acontecendo.

As vinte equipes disputam os três pontos para subirem cada vez mais na tabela de classificação do Brasileirão 2022, com muita briga pela vitória.

Confira os jogos da próxima rodada do Brasileirão.

Sábado (27/08):

Goiás x Atlético GO – 16h30

Coritiba x Avaí – 16h30

Fluminense x Palmeiras – 19h

Ceará x Athletico PR – 21h

Domingo (28/08):

América MG x Atlético MG – 16h

São Paulo x Fortaleza – 16h

Botafogo x Flamengo – 18h

Cuiabá x Santos – 18h

Segunda-feira (29/08):

Internacional x Juventude – 20h

