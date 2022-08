Quanto custa completar o Álbum da Copa do Mundo 2022

Confira as principais informações do álbum da Copa. Foto: Reprodução / Panini America @PaniniAmerica

A espera finalmente acabou, o Álbum da Copa do Mundo 2022 de figurinhas já está disponível para compra! Em edição especial para a competição no Catar, que será realizada em novembro e dezembro, pode ser encontrada de maneira online e também nas bancas por diferentes preços e vários modelos. Agora, o torcedor qual é o preço, como completar e quantas figurinhas vem no pacotinho.

Quantas figurinhas tem o álbum da Copa 2022

Como é o álbum de figurinhas da Copa?

Realizada pela primeira vez no Catar, a Panini preparou uma grande surpresa para os torcedores que adoram colecionar figurinhas e para completar o álbum da Copa de 2022.

Para este ano, a editora italiana decidiu mudar completamente a identificação das figuras. Até 2018, cada imagem continha o número, por exemplo, “38”, para o torcedor colar no álbum. Este ano, a diferença é que as figurinhas vem com “URU 38”, ou seja, os jogadores do Brasil possuem “BRA 10” com o número no caderno e a posição que estão, e assim por diante.

A imagem dos atletas também está diferente. Agora, todos estão em um fundo falso com a mesma cor. Enquanto isso, o álbum da Copa de 2022 conta com 50 figurinhas especiais e 80 cromos com cores base, prata, bronze e ouro entre os envelopes.

Entre os cromos especiais, a “Panini Extra Stickers” é a grande novidade do álbum deste ano. Com imagens de jogadores, são figurinhas “que se movem”, ou seja, com o efeito especial para identificar que são especiais.

Elas são distribuídas entre os pacotes de figurinhas comuns, com vinte jogadores sendo Neymar, De Bruyne, Lewandowski, Lionel Messi, Mbappé, Gavi, Luka Modric, Sadio Mané, Dusan Vlahovic, Cristiano Ronaldo, Ryan Gravenberch, Alphonso Davies, Varane, Almoez Ali, Giovanni Reyna, Luis Suárez, Heung-Min Son, Jude Bellingham, Guillermo Ochoa e até mesmo Christian Eriksen.

Quanto custa para completar o álbum da Copa?

O álbum da Copa do Catar tem 670 figurinhas, entre jogadores, escudos e mascotes das Seleções, imagens dos estádios que receberão os jogos do Mundial e o próprio emblema da FIFA, entidade que organiza a maior competição do futebol no mundo.

Para completar o álbum completo este ano, o torcedor terá de desembolsar mais de R$ 530 só com pacotinhos de imagens, o mesmo que 134 embalagens. No entanto, é importante ressaltar que quanto mais figurinhas o torcedor tem, mais chances de ter repetidas ele terá.

Por isso, o sistema de troca é uma grande opção para completar o Álbum da Copa do Mundo 2022 mais rápido e até mesmo sem gastar nada. O torcedor pode encontrar pontos de troca em sua própria cidade ou até mesmo em vizinhas, ou com amigos, familiares e em grupos de troca nas redes sociais.

Onde comprar o Álbum da Copa do Mundo 2022?

O torcedor pode comprar o álbum da Copa do Mundo 2022 tanto nas bancas físicas em todo o Brasil como também online, através do site da Panini, grupo editorial de produção de álbum em quadrinhos e vídeos, como em lojas representantes.

Cada pacotinho possui cinco figurinhas, vendido por R$ 4,00. O álbum custa R$ 12 na versão tradicional enquanto a versão de capa dura está R$ 44,90. Na última Copa, em 2018, o pacotinho de figurinhas custava R$ 2,00, ou seja, o valor chamou a atenção dos torcedores.

Confira os principais meios para comprar o álbum da Copa do Mundo 2022.

Lojas Físicas

Prefere comprar na loja física? Além das bancas, a Panini também oferece opções para o torcedor comprar pessoalmente após firmar parceria com lojas como Havan, Grupo Muffato e a Livraria Leitura, tornando-se as opções para comprar o álbum da Copa do Mundo e o pacote de figurinhas, seja um ou vários.

As Lojas Americanas e a Magazine Luiza também disponibilizam.

Panini

O site da Panini, produtora do álbum de figurinhas da Copa do Mundo, é a principal maneira de como comprar o álbum deste ano, marcado para novembro no Catar, organizada pela FIFA.

O torcedor deve acessar www.panini.com.br e seguir na página inicial em “Destaques de lançamentos”, onde estarão as promoções do álbum vendido com as figurinhas da Copa do Mundo. É importante ressaltar que o site também vende pacotinhos e o álbum separadamente.

Ao selecionar a compra, basta clicar em “adicionar ao carrinho” e finalizar a compra. Como a produtora entrega em casa, o usuário deve preencher com os dados como endereço, bairro e cidade, além do telefone e a maneira de pagamento.

Magazine Luiza

O portal da Magazine Luiza é uma das revendedoras oficias do Álbum da Copa do Mundo da FIFA em 2022. Em parceria com a Panini, a loja disponibiliza os pacotinhos com o caderno para todo o Brasil, disponível em diferentes valores e com promoções.

Basta acessar o site www.magazineluiza.com.br, clicar na barra de pesquisa e digitar “álbum da copa do mundo 2022”. No mesmo instante, a plataforma mostrará o objeto e, aí é só comprar. A venda é feita pela própria Magazine Luiza.

Amazon

O torcedor também encontra o novo álbum da Copa do Mundo da FIFA através do site da Amazon. Primeiro é necessário criar o cadastro no portal e, só então, realizar a compra.

O site www.amazon.com.br é onde o torcedor deve entrar para comprar. Na barra de pesquisa, basca procurar por “álbum da copa do mundo 2022” e, a partir daí, as pesquisas vão aparecer.

Tanto o caderno de capa dura como o folheto normal estarão disponíveis para compra.

