Classificação do Brasileirão 2022: tabela atualizada na 14ª rodada

Com vantagem, o Palmeiras segue líder na Classificação do Brasileirão 2022. Com o fim da 14ª rodada neste domingo, 26 de junho, os resultados do fim de semana providenciaram mudanças na classificação tanto na parte de cima como para baixo, na briga contra o rebaixamento. A seguir, veja como ficou a tabela atualizada.

Classificação do Brasileirão 2022

Veja como ficou a classificação do Brasileirão 2022 após a decima quarta rodada da primeira divisão na competição.

1 Palmeiras – 28 pontos

2 Corinthians – 25 pontos

3 Athletico PR – 21 pontos

4 Atlético MG – 21 pontos

5 Internacional – 21 pontos

6 Fluminense – 18 pontos

7 Botafogo – 18 pontos

8 Santos – 18 pontos

9 São Paulo – 18 pontos

10 RB Bragantino – 18 pontos

11 Avaí – 17 pontos

12 Atlético GO – 16 pontos

13 Ceará – 16 pontos

14 Flamengo – 15 pontos

15 Coritiba – 15 pontos

16 América MG – 15 pontos

17 Goiás – 14 pontos

18 Cuiabá – 13 pontos

19 Fortaleza – 10 pontos

20 Juventude – 10 pontos – em último na Classificação do Brasileirão 2022

Jogando na sexta-feira, o Internacional venceu o Coritiba por 3 x 0 jogando dentro de sua casa, com o auxílio do canto da torcida para empurrar os atletas.

Já o Athletico no sábado, sob o comando do técnico Felipão, fez bonito em casa e venceu o RB Bragantino por 4 x 2, garantindo-se na parte de cima da classificação do Brasileirão 2022.

O Flamengo, por sua vez, também jogou bem ao ganhar do América Mineiro por 3 x 0, com gols de Gabigol, Arrascaeta e Marinho, no finalzinho do confronto.

Para o clássico entre Santos e Corinthians, um ponto para cada foi o suficiente. As equipes não saíram do empate sem gols jogando na casa do Timão, para a decepção dos torcedores presentes.

Fechando o futebol no sábado, o Atlético Mineiro venceu o Fortaleza de virada, por 3 x 2, em gol que contou até com análise do VAR entre os acréscimos.

No domingo, o líder Palmeiras empatou em 2 a 2 com o Avaí e manteve três pontos de distância para o vice-líder. O Fluminense venceu o Botafogo por 1 a 0 com um belo gol do zagueiro Manoel. No Estádio da Serrinha, o Goiás bateu o Cuiabá graças ao artilheiro Pedro Raul.

Com uma escalação mista, o São Paulo empatou sem gols com o Juventude, que deixou a lanterna graças ao ponto ganho. Ceará e Atlético-GO também empataram em 1 a 1.

Resultados da 14ª rodada do Brasileirão

Pela décima quarta rodada do Brasileirão, resultados expressivos encerram o fim de semana. O Palmeiras segue na liderança ao facilmente vencer o Avaí, enquanto o clássico entre Corinthians e Santos decepcionou.

Internacional 3 x 0 Coritiba

Athletico PR 4 x 2 RB Bragantino

Flamengo 3 x 0 América MG

Corinthians 0 x 0 Santos

Atlético 3 x 2 Fortaleza

Avaí 2 x 2 Palmeiras

Botafogo 0 x 1 Fluminense

Goiás 1 x 0 Cuiabá

São Paulo 0 x 0 Juventude

Ceará 1 x 1 Atlético GO

Qual é a próxima rodada do Brasileirão?

A décima quinta rodada é a próxima do Campeonato Brasileiro na Série A. Marcada para começar no sábado, 02 de julho, a competição segue até a segunda-feira, dia 04.

Serão dez jogos com todas as vinte equipes brigando pelos três pontos em campo. O destaque fica para Fluminense e Corinthians, além de Santos e Flamengo.

O líder Palmeiras recebe o Athletico PR, equipe de Felipão, ex-comandante do Verdão.

Sábado (02/07):

Juventude x Atlético MG – 16h30

Fluminense x Corinthians – 16h30

Santos x Flamengo – 19h

Ceará x Internacional – 19h

Palmeiras x Athletico PR – 21h

Domingo (03/07):

Avaí x Coritiba – 11h

Atlético GO x São Paulo – 16h

América MG x Coritiba – 18h

Coritiba x Fortaleza – 18h

Segunda-feira (04/07):

RB Bragantino x Botafogo – 20h

