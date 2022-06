Escala de arbitragem Libertadores: jogos de ida nas oitavas 2022

A Conmebol já definiu a escala de arbitragem Libertadores para os jogos das oitavas de final. A lista de árbitros, auxiliares e o responsável pelo VAR divulgada remete aos confrontos de ida na competição, marcados para os dias 28, 29 e 30 de junho com dezesseis equipes.

Fique atento torcedor, porque os jogos das oitavas de final prometem grandes emoções dentro de campo com futebol de qualidade, muita disputa e rivalidade. Serão oito jogos no sistema de ida e volta com transmissão na TV aberta e também fechada, além do serviço de streaming online.

Escala de arbitragem Libertadores 2022

As partidas de ida nas oitavas da Copa Libertadores da América acontecem nos dias 28, 29 e 30 de junho.

Participam da primeira fase do mata-mata Atlético MG, Emelec, Athletico Paranaense, Libertad, Cerro Porteño, Palmeiras, Corinthians, Boca Juniors, Talleres, Colón, Vélez, River Plate, Fortaleza, Estudiantes, Tolima e Flamengo.

Os times que garantiram-se em primeiro lugar na fase de grupos tem o direito de jogar a partida de volta em casa, já que possuem consequentemente a melhor campanha. Para a primeira rodada, a escala de árbitros já foi definida pela própria Conmebol, contando também com a presença do VAR.

Confira a tabela da escala de arbitragem Libertadores nas oitavas de final nos jogos de ida.

Emelec x Atlético MG (Terça-feira, 28/06 às 19h15)

Árbitro: Fernando Rapallini (ARG)

Auxiliares: Juan Belatti e Diego Bonfá (ARG)

VAR: Victor Carrillo (PER)

Athletico PR x Libertad (Terça-feira, 28/06 às 21h30)

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Auxiliares: Carlos López e Lubin Torrealba (VEN)

VAR: Jhon Perdomo (COL)

Corinthians x Boca Juniors (Terça-feira, 28/06 às 21h30)

Árbitro: Roberto Tobar (CHI)

Auxiliares: Christian Schiemann e Claudio Ríos (CHI)

VAR: Juan Soto (VEN)

Cerro Porteño x Palmeiras (Quarta-feira, 29/06 às 19h15)

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

Auxiliares: Alexander Guzmán e Wilmar Navarro (COL)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

Talleres x Colón (Quarta-feira, 29/06 às 19h15)

Árbitro: Wilton Sampaio (BRA)

Auxiliares: Bruno Pires e Bruno Boschilia (BRA)

VAR: Rodolpho Toski (BRA)

Vélez x River Plate (Quarta-feira, 29/06 às 21h30)

Árbitro: Raphael Claus (BRA)

Auxiliares: Danilo Manis e Rodrigo Correa (BRA)

VAR: Wagner Reway (BRA)

Tolima x Flamengo (Quarta-feira, 29/06 às 21h30)

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Auxiliares: Jorge Urrego e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Andrés Cunha (URU)

Fortaleza x Estudiantes (Quinta-feira, 30/06 às 21h30)

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

Auxiliares: Nicolás Taran e Martín Soppi (URU)

VAR: Nicolás Gallo (COL)

Chaveamento da Libertadores

Dezesseis equipes disputam as oitavas de final da Libertadores. Divididos em oito confrontos, o sorteio da Conmebol definiu também o caminho que cada um dos times terá de fazer para chegar até a final da temporada.

Um provável encontro de Flamengo e Corinthians é esperado nas quartas de final, assim como Atlético Mineiro e Palmeiras podem disputar mais uma vez em decisões. Já times argentinos como Vélez, River Plate, Colón ou Talleres também estão no páreo.

Confira o gráfico a seguir e saiba qual é o chaveamento na Libertadores entre as fases finais.

Onde assistir aos jogos da Libertadores?

Os jogos da Libertadores são transmitidos nos canais SBT, ESPN e CONMEBOL TV, além das plataformas como o Site do SBT e o streaming Star +.

Pela TV aberta, o SBT é o grande responsável por passar um jogo por rodada, sempre às terças, para todos os estados do Brasil. Totalmente gratuito, o site do SBT e o aplicativo SBT Vídeos retransmitem as imagens da emissora.

Já ESPN e Conmebol TV estão disponíveis somente em operadoras de TV por assinatura. Em ambas as opções o torcedor deve entrar em contato com a programação para assinar em valores extras.

Já o Star +, serviço de streaming da Disney, está disponível no aplicativo para celular, tablet, computador ou na smart TV.

