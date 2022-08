FOTOS: CBF divulga camisa do Brasil na Copa do Mundo 2022

FOTOS: CBF divulga camisa do Brasil na Copa do Mundo 2022

A CBF divulgou em primeira mão em 7 de agosto, através das redes sociais, o vídeo promocional e a nova camisa do Brasil na Copa do Mundo 2022. A competição será no Catar, entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro.

A camisa número 1, que será utilizada nos principais jogos da Seleção, mantém a cor amarela tradicional. A novidade são os detalhes que homenageiam a cultura brasileira, com detalhes da pele de onça. Na gola e na manga, listras em verde e azul também são o destaque. Já o short será azul, com numeração em amarelo, com meias brancas.

O uniforme reserva será azul, com detalhes da pele de onça nas mangas em colorido, assim como é o teaser de divulgação da camisa do Brasil na Copa do Mundo 2022.

O Brasil só vai estrear na Copa do Mundo em 24 de novembro, contra a Sérvia. Veja a tabela de jogos da seleção brasileira e horários da disputa no Catar.

Fotos da Camisa do Brasil na Copa do Mundo 2022

Confira mais sobre o uniforme e todas as informações sobre a nova camisa da seleção brasileira.

Assista ao vídeo divulgada pela CBF:

Vibrante e arrojado, o uniforme 2022 da Seleção Brasileira homenageia a coragem e a cultura de um povo que nunca desiste. Inspirado na garra e beleza da onça, a camisa une todos os brasileiros.#VesteAGarra

A partir de 8 de agosto: Vendas exclusivas em https://t.co/TL4pzSrDRm pic.twitter.com/0XnJDYsKcZ — CBF Futebol (@CBF_Futebol) August 7, 2022

Onde comprar

O exemplar da Seleção Brasileira estará disponível a partir de segunda-feira, 8 de agosto, no site oficial da Nike, fornecedora de materiais esportivas exclusiva da empresa.

O torcedor deve acessar o site (www.nike.com.br), procurar pela propaganda da camiseta do Brasil e, com os preços já disponíveis, realizar a compra.

No entanto, é necessário realizar o cadastro no site primeiro, com todos os dados como nome completo, endereço, telefone e dados bancários para que a compra seja realizada.

Valores não foram divulgados nem pela CBF como a Nike.

