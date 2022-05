Classificação do Brasileirão 2022 tem Corinthians líder e Palmeiras vice

Tem movimentação na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo, 22 de maio, a sétima rodada chegou ao fim com resultados expressivos pela temporada. Corinthians e São Paulo empataram, enquanto Palmeiras e Flamengo somaram três pontos. Confira como ficou a classificação do Brasileirão 2022 atualizada

Classificação do Brasileirão 2022 atualizada

A sétima rodada tem o Corinthians líder do Brasileirão, Palmeiras vice e o São Paulo em terceiro lugar. O América Mineiro fecha o G4 da competição.

O Atlético Mineiro, atual campeão, enfrentou o RB Bragantino no sábado. O resultado, entretanto, não foi satisfatório para nenhum dos times. Por 1 x 1, somaram apenas um ponto para cada.

Já o Flamengo fez a festa da torcida que marcou presença no Estádio do Maracanã. Por 1 x 0, o elenco comandado por Paulo Sousa conseguiu se afastar da zona de rebaixamento.

Para o Palmeiras, a noite de sábado não poderia ter sido melhor. Isso porque o Verdão goleou o Juventude por 3 x 0 jogando fora de casa, em Caxias do Sul, subindo para a vice-liderança.

No domingo, São Paulo e Corinthians ficaram no 1 x 1, na Neo Química Arena, para a infelicidade dos torcedores presentes no espaço.

Por fim, fechando a rodada, o Athletico venceu o Avaí por 2 x 1 jogando em casa.

RB Bragantino 1 x 1 Atlético MG

Flamengo 1 x 0 Goiás

Atlético GO 2 x 0 Coritiba

Santos 0 x 0 Ceará

Juventude 0 x 3 Palmeiras

América MG 1 x 1 Botafogo

Cuiabá 1 x 1 Internacional

Corinthians 1 x 1 São Paulo

Fortaleza 0 x 1 Fluminense

Athletico PR 2 x 1 Avaí

Saiba como ficou a classificação do Brasileirão 2022 atualizada

1 Corinthians – 14 pontos

2 Palmeiras – 12 pontos

3 São Paulo – 11 pontos

4 Atlético MG – 12 pontos

5 Botafogo – 12 pontos

6 Santos – 11 pontos

7 Fluminense – 11 pontos

8 Coritiba – 10 pontos

9 América MG – 10 pontos

10 Avaí – 10 pontos

11 Internacional – 10 pontos

12 Athletico PR – 9 pontos

13 RB Bragantino – 9 pontos

14 Flamengo – 9 pontos

15 Goiás – 8 pontos

16 Cuiabá – 8 pontos

17 Atlético GO – 6 pontos

18 Juventude – 6 pontos

19 Ceará – 5 pontos

20 Fortaleza – 1 ponto

Próxima rodada do Brasileirão

A próxima rodada do Brasileirão é a oitava, com todas as vinte equipes em campo e dez confrontos durante o fim de semana, começando no sábado, 28 de maio, e seguindo até a segunda-feira, no dia 30.

O destaque fica para os dois clássicos estaduais entre Santos e Palmeiras e depois Flamengo e Fluminense.

Confira a agenda completa da próxima rodada do Campeonato Brasileiro.

Sábado (28/05)

Goiás x RB Bragantino – 16h30

São Paulo x Ceará – 19h

Fortaleza x Juventude – 20h30

Domingo (29/05)

Santos x Palmeiras – 16h

Coritiba x Botafogo – 16h

Fluminense x Flamengo – 18h

Corinthians x América MG – 18h

Cuiabá x Athletico PR – 18h

Atlético MG x Avaí – 19h

Segunda-feira (30/05)

Internacional x Atlético GO – 20h

