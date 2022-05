Mesmo perdendo na 6ª rodada do campeonato, o Mirassol ainda lidera a tabela da Série C. foto: divulgação/Mirassol Oficial/reprodução

Programação da Série C do campeonato Brasileiro e quem está no topo da tabela

Classificação da Série C 2022: tabela da sexta rodada do Brasileirão

Esta semana encerra-se a sexta rodada do Brasileirão da terceira divisão. A disputa ainda está bem acirrada, com o Mirassol liderando a tabela. Confira como está a classificação da Série C 2022 até o momento e fique ligado nos horários dos próximos jogos.

Classificação da Série C 2022

Se na quinta rodada do Brasileirão Série C, o Mirassol, o ABC, o Floresta e o Ferroviário lideravam a tabela e mantinham-se no G-4, nesta sexta rodada, a situação mudou um pouco.

A sorte não esteve ao lado de nenhum dos times, salvo apenas o Ferroviário que ainda disputará a partida da sexta rodada do Brasileirão nesta quinta-feira (17).

O Mirassol perdeu para o Remo-PA por 3×1 e ainda teve um jogador expulso. O ABC jogou fora de casa e sofreu a derrota para o Botafogo-SP por 2×0. E o Floresta, também com um jogador expulso, foi derrotado para o Manaus, por 1×0.

Apesar da derrota, no entanto, a liderança continua com o Mirassol, que acumula 13 pontos na tabela da Série C do Brasileirão. O segundo lugar é da equipe do Manaus, que tem 11 pontos. Depois a classificação da Série C é a seguinte: empatados com 10 pontos estão o Volta Redonda, Remo-PA, Botafogo-SP, ABC e Floresta.

Brasileirão Série C 2022 – 6ª rodada: confira a classificação completa

1. Mirassol – 13 pontos

2. Manaus – 11 pontos

3. Volta Redonda – 10 pontos

4. Remo-PA – 10 pontos

5. Botafogo-SP – 10 pontos

6. ABC – 10 pontos

7. Floresta – 10 pontos

8. Ferroviário – 9 pontos

9. Botafogo-PB – 9 pontos

10. Paysandu – 9 pontos

11. Figueirense – 9 pontos

12. EC São José – 8 pontos

13. Ypiranga-RS – 8 pontos

14. Campinense – 7 pontos

15. Brasil de Pelotas – 6 pontos

16. Aparecidense – 5 pontos

17. Vitória – 4 pontos

18 Atlético Cearense – 4 ponto

19. Altos – 3 pontos

20. Confiança – 2 pontos

Quais times ainda faltam jogar a sexta rodada da Série C?

O Campinense e o Ypiranga-RS se enfrentam nesta quarta-feira (18), a partir das 18h. O jogo irá acontecer na casa do Campinense. Ambos os times brigam ali no meio da tabela, e se distanciam por apenas 1 ponto na tabela.

Das cinco partidas jogadas até o momento, o Ypiranga-RS só ganhou para o Vitória e o Floresta. Enquanto o Campinense venceu o Atlético Cearense na primeira rodada e o Brasil de Pelotas na segunda. Desde a terceira rodada o Campinense não vence uma partida.

Também na quarta-feira (18), o Vitória joga em casa contra o Botafogo-PB. Se vencer a partida, o time de Ramon Menezes sobe para 9 pontos na tabela e empata com o adversário.

Qual é a próxima rodada da Série C?

A sétima rodada do Brasileirão Série C começa no sábado (21), com o jogo Ferroviário x Botafogo-SP, às 15h. No mesmo dia, o Atlético Cearense enfrenta o ABC e o Brasil de Pelotas pega o Figueirense. Os jogos da rodada seguem até a quarta-feira (25), sendo a maioria das partidas reservadas para o domingo (22).

Veja quais são os horários dos jogos da 6ª rodada:

Sábado – 21 de maio

15h Ferroviário x Botafogo-SP

17h Atlético Cearense x ABC

18h Brasil x Figueirense

Domingo – 22 de maio

11h Mirassol x Altos

16h Manaus x EC São José

17h Vitória x Confiança

18h Aparecidense x Floresta

19h Paysandu x Volta Redonda

Segunda-feira – 23 de maio

20h Ypiranga x Remo-PA

Quarta-feira – 25 de maio

20h Botafogo-PB x Campinense

Como funciona o acesso da Série C para B?

Este ano, a classificação da Série C está um pouco diferente. Os 20 times da terceira divisão se enfrentam em jogos de um único turno. Ao final da 19ª rodada, os melhores classificados são divididos em dois quadrangulares para disputarem entre si o acesso e o título do campeonato.

Nessa segunda fase da disputa, os dois melhores times de cada chave garantem o acesso para a Série B do ano seguinte. Enquanto os líderes se enfrentam na final, para ver quem receberá o título de campeão.

Quais times são rebaixados na Série C?

É impossível ainda dizer quais serão os times rebaixados de série em 2022. O campeonato da Série C do Brasileirão está muito no início e nenhuma vaga está a ponto de ser decidida.

Sabe-se apenas que aqueles times que não conseguirem boas pontuações ao final da 19ª rodada do Brasileirão da Série C levarão a pior. Os quatro último colocados na tabela caem de divisão, dando lugar aos quatro melhores times da Série D no ano seguinte.

Lembrando que, nessa primeira fase, a pontuação segue o critério de pontos corridos. Em caso de igualdade na tabela, deverá seguir os critérios de desempate: número de vitórias, saldo de gols, gols feitos, confronto direto e, em último caso, sorteio.