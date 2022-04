Classificação do Brasileirão 2022 tem novo líder; veja a tabela atualizada

A terceira rodada do Campeonato Brasileiro na Série A chegou ao fim na noite desta segunda-feira, 25 de abril, com resultados expressivos que movimentaram ainda mais a tabela. O Santos assumiu a ponta, empatado com o Atlético Mineiro aos sete pontos, enquanto novas equipes brigam na parte de baixo. Confira como ficou a Classificação do Brasileirão 2022 atualizada.

O destaque da terceira rodada ficou para o Palmeiras, que venceu o Corinthias no clássico Derby do futebol brasileiro por 3 a 0. Esta é a primeira vitória do alviverde na competição, que subiu para 7º lugar na classificação do Brasileirão 2022.

Outra surpresa na rodada foi a vitória do Athletico em cima do Flamengo, na Arena da Baixada, por 1 a 0. O resultado levou o clube paranaense para fora da zona de rebaixamento.

O Santos também fez bonito ao vencer o América em casa por 3 a 0. Com esse resultado, foi para sete pontos e, empatado com o Atlético Mineiro, é o novo líder da classificação do Brasileirão.

Por fim, encerrando a rodada, o Avaí venceu o Goiás jogando em casa por 3 a 2, subindo para a sexta posição com seis pontos na conta.

Confira a seguir a Classificação do Brasileirão 2022.

Classificação do Brasileirão 2022 atualizada – rodada 3 do Brasileirão

1 Santos – 7 pontos

2 Atlético MG – 7 pontos

3 Corinthians – 6 pontos

4 Cuiabá – 6 pontos

5 Internacional – 6 pontos

6 Avaí – 6 pontos

7 RB Bragantino – 5 pontos

8 Palmeiras – 5 pontos

9 Flamengo – 5 pontos

10 Coritiba – 4 pontos

11 São Paulo – 4 pontos

12 Botafogo – 4 pontos

13 Fluminense – 4 pontos

14 América MG – 3 pontos

15 Ceará – 3 pontos

16 Athletico-PR – 3 pontos

17 Atlético GO – 2 pontos

18 Juventude – 1 ponto

19 Goiás – 1 ponto

20 Fortaleza – 0 ponto

Resultados do Brasileirão 2022 na 3ª rodada

Durante o fim de semana, todas as vinte equipes entraram em campo para disputar a terceira rodada, que começou no sábado e terminou na segunda-feira, em 25 de abril. O destaque ficou para a vitória do Palmeiras no clássico contra o Corinthians, além do triunfo do Santos em cima do América Mineiro.

A competição estará de volta somente no próximo fim de semana. Confira a seguir os resultados da terceira rodada.

RB Bragantino 1 x 1 São Paulo

Athletico PR 1 x 0 Flamengo

Palmeiras 3 x 0 Corinthians

Fluminense 0 x 1 Internacional

Atlético MG 2 x 2 Coritiba

Santos 3 x 0 América MG

Juventude 0 x 1 Cuiabá

Atlético GO 1 x 1 Botafogo

Avaí 3 x 2 Goiás

Qual é a próxima rodada do Brasileirão?

A próxima rodada do Brasileirão Série A é a quarta, com início marcado para sábado, 30 de abril, seguindo até a segunda-feira, dia 2 de maio.

Confira a seguir todos os jogos da quarta rodada em 2022.

Sábado, 30 de abril de 2022

América MG x Athletico PR – 16h30

Ceará x RB Bragantino – 16h30

Goiás x Atlético MG – 18h30

Cuiabá x Atlético GO – 19h

Domingo, 1 de maio de 2022

Botafogo x Juventude – 11h

Corinthians x Fortaleza – 16h

Coritiba x Fluminense – 16h

Internacional x Avaí – 19h

Segunda-feira, 2 de maio de 2022

São Paulo x Santos – 20h

