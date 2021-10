Classificação do Brasileirão 2021 após rodada 28 e resultados dos jogos

O Campeonato Brasileiro da Série A encerrou na noite desta segunda-feira, 25 de outubro, a 28ª rodada da competição. Foram 10 partidas realizadas durante os últimos três dias, que movimentaram a tabela do campeonato. Mas como ficou a classificação do Brasileirão 2021 com o fim da rodada?

Classificação do Brasileirão 2021 atualizada

Mais líder do que nunca o Galo está com 10 pontos de vantagem para o segundo colocado. O clube enfrentou o Cuiabá nesta rodada e saiu atrás do placar. No entanto, virou a partida em 2 a 1 e se recuperou no campeonato, após perder no confronto anterior.

Quem também venceu na rodada foi o Fortaleza, que ganhou do Athletico PR por 3 a 0. O triunfo levou o Leão para o segundo lugar da classificação do Brasileirão 2021, mas o clube foi ultrapassado pelo Palmeiras. O Verdão venceu o Sport por 2 a 1 e foi ao 2º lugar. Já o Flamengo perdeu para o Fluminense e caiu para 4º.

Já na parte de baixo da tabela, a Chapecoense perdeu sua 17ª partida no campeonato e se manteve com 13 pontos, agora a 16 do primeiro time fora da zona do rebaixamento. O Grêmio também voltou a perder e não conseguiu escapar do Z-4 nesta rodada. É o penúltimo com 26 pontos.

Por sua vez, o Santos é outra equipe que patinou no Brasileirão e caiu algumas posições na tabela. Com 29 pontos, a equipe está dentro da zona de rebaixamento, assim como o Sport, que perdeu para o Palmeiras na rodada e se manteve com 27 pontos.

Veja a classificação do Brasileirão 2021

Atlético-MG – 59 pontos Palmeiras – 49 pontos Fortaleza – 48 pontos Flamengo – 46 pontos Bragantino – 46 pontos Internacional – 41 pontos Corinthians – 40 pontos Fluminense – 39 pontos Atlético-GO – 37 pontos América-MG – 35 pontos Cuiabá– 35 pontos Athletico-PR– 34 pontos São Paulo – 34 pontos Ceará – 32 pontos Bahia – 31 pontos Juventude – 29 pontos Santos – 29 pontos Sport – 27 pontos Grêmio – 26 pontos Chapecoense – 13 pontos

Qual o resultado dos jogos da 28ª rodada?

O Campeonato Brasileiro da Série A realizou de sábado, 23 de outubro, a segunda-feira, 25, cerca de 10 partidas válidas 28ª rodada da competição. Agora, restam apenas 10 rodadas para o encerramento do Nacional da temporada deste ano.

Veja logo abaixo os resultados dos confrontos que movimentaram a classificação do Brasileirão 2021 neste final de semana e saiba se seu time ganhou na rodada:

Sábado (23/10):

Santos 0 x 2 América-MG

Juventude 0 x 0 Ceará

Fluminense 3 x 1 Flamengo

Fortaleza 3 x 0 Athletico-PR

Domingo (24/10):

Atlético-MG 2 x 1 Cuiabá

Internacional 2 x 2 Corinthians

RB Bragantino 1 x 0 São Paulo

Bahia 3 x 0 Chapecoense

Segunda-feira (25/10):

Atlético-GO 2 x 0 Grêmio

Palmeiras 2 x 1 Sport

Quando começa a próxima rodada do Brasileirão?

A próxima rodada do Campeonato Brasileiro já tem data para começar. A competição retorna no próximo sábado, dia 30, com quatro partidas programadas. No domingo, 31, mais jogos ocorrem para movimentar a classificação do Brasileirão 2021, enquanto dois confronto encerram a rodada na segunda-feira, 1º de novembro.

