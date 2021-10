Jogos da Série B nesta rodada reúnem duelos diretos pelo G-4 e Z-4

A 32ª rodada do Brasileiro da Série B começou para movimentar a semana do futebol nacional. Já na parte final da competição, cada partida é uma decisão para os clubes e, até sábado, 30, o campeonato apresenta duelos com brigas diretas pelo G-4 e Z-4. Confira então quais são os jogos da Série B nesta rodada.

Quais os jogos da 32ª rodada da Série B?

A segunda divisão do futebol brasileiro se encaminha para entrar em sua parte final. De 38 rodadas a serem disputadas, a 32ª ocorre nesta semana. No domingo, 24, Vila Nova e Brusque deram início aos jogos da Série B na abertura da rodada, com triunfo da equipe goiana por 3 a 2, em duelo fora de casa.

Até sábado, dia 30 de outubro, mais nove confrontos estão previstos pelo campeonato, que reserva para esta rodada partidas por brigas diretas na zona do rebaixamento e por uma vaga no G-4. As equipes do CRB x Coritiba e Goiás x Botafogo se enfrentam na terça-feira, 26, e realizam duelos da parte de cima da tabela.

Por outro lado, Confiança x Londrina e Vitória x Ponte Preta fazem os últimos jogos da 32ª rodada da Série B no sábado, 30, em busca de se afastarem das proximidades do Z-4. Veja abaixo as partidas da rodada:

Terça-feira, 26 de outubro

CRB x Coritiba – Estádio Rei Pelé, às 19h

Goiás x Botafogo – Estádio Serrinha, às 21h30

Quinta-feira, 28 de outubro

Sampaio Corrêa x Guarani – Estádio Castelão, às 19h

Brasil de Pelotas x Náutico – Estádio Bento Freitas, às 21h30

Cruzeiro x Remo – Mineirão, às 21h30

Sexta-feira, 29 de outubro

Vasco x CSA – São Januário, às 21h30

Sábado, 30 de outubro

Ponte Preta x Vitória – Estádio Moisés Lucarelli, às 16h

Confiança x Londrina – Estádio Batistão, às 18h45

Quantas rodadas faltam para acabar a 2ª divisão?

O Campeonato Brasileiro da Série B tem sete rodadas de jogos até o seu fim. Com o encerramento da 31ª rodada, os clubes iniciam suas partidas de número 32, de um total de 38. Ou seja, a competição já está em sua parte final. Caso ela terminasse hoje, o Coritiba seria o grande campeão da edição de 2021.

Para o próximo Brasileiro da Série A, estariam classificados, além do Coxa, as equipes do Botafogo, Avaí e Goiás, que fecham o G-4 da segunda divisão. Por outro lado, disputariam a Série C no ano que vem, os clubes do Brasil de Pelotas, Confiança, Vitória e Londrina.

Como está a classificação da Série B?

A equipe do Coritiba segue na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B com 57 pontos. No entanto, o Botafogo segue em sua cola com dois pontos a menos na tabela. Com 53 está o Avaí, enquanto o Goiás tem 52. Quem pode ainda pintar no G-4 nesta rodada de jogos da Série B é o CRB, que tem 50.

Coritiba – 57 pontos Botafogo – 55 pontos Avaí – 53 pontos Goiás – 52 pontos CRB – 50 pontos Vasco – 47 pontos Guarani – 46 pontos CSA – 45 pontos Náutico – 45 pontos Vila Nova – 42 pontos Sampaio Corrêa – 40 pontos Cruzeiro – 39 pontos Remo – 38 pontos Operário – 38 pontos Ponte Preta – 37 pontos Brusque – 35 pontos Londrina – 32 pontos Vitória – 32 pontos Confiança – 31 pontos Brasil de Pelotas – 20 pontos

