Classificação do Brasileirão Série A 2022: tabela após 24ª rodada

Resultados expressivos garantiram a movimentação da tabela do Campeonato Brasileiro na Série A com o fim da 24ª rodada nesta segunda-feira, 29 de agosto. A classificação do Brasileirão Série A 2022 segue com o Palmeiras na liderança com vantagem, mas sofreu alterações tanto na parte de cima como para baixo.

Classificação do Brasileirão Série A 2022 atualizada

Com o fim da 24ª rodada, pelo segundo turno da temporada, confira como ficou a Classificação do Brasileirão Série A 2022 atualizada e completa.

1 Palmeiras – 50 pontos

2 Flamengo – 43 pontos

3 Fluminense – 42 pontos

4 Corinthians – 42 pontos

5 Internacional – 42 pontos

6 Athletico PR – 39 pontos

7 Atlético MG – 36 pontos

8 Santos – 34 pontos

9 América MG – 32 pontos

10 Goiás – 32 pontos

11 RB Bragantino – 31 pontos

12 Fortaleza – 30 pontos

13 São Paulo – 29 pontos

14 Botafogo – 27 pontos

15 Ceará – 27 pontos

16 Coritiba – 25 pontos

17 Cuiabá – 25 pontos

18 Avaí – 23 pontos

19 Atlético GO – 22 pontos

20 Juventude – 17 pontos

Abrindo a 24ª rodada no sábado, o duelo entre Fluminense e Palmeiras trouxe o embate entre o líder e o segundo colocado na tabela de classificação. Jogando no Maracanã, o resultado em 1 x 1 garantiu apenas um ponto para cada.

O Atlético Mineiro, no domingo, enfrentou o América em clássico regional no Independência. O placar, no entanto, ficou apenas em 1 x 1, com apenas um ponto para cada na tabela de Classificação do Brasileirão Série A 2022.

O São Paulo, por outro lado, perdeu para o Fortaleza em 1 x 0 dentro de casa. Rogério Ceni, técnico do tricolor, perdeu para o seu ex-time, que hoje é comandado por Juan Pablo Vojvoda.

No Clássico da Rivalidade entre Botafogo e Flamengo, quem levou a melhor foi o Rubro-Negro por 1 x 0. Mesmo com time reserva, o elenco garantiu os três pontos e subiu para a vice-liderança da Classificação do Brasileirão Série A 2022.

O Santos, fechando o domingo, não saiu do 0 x 0 diante do Cuiabá, em partida sem grandes emoções na rodada.

Na segunda-feira, entretanto, o Internacional goleou o Juventude por 4 x 0, mostrando estar completamente pronto para garantir-se na luta pelo título, assim como os rivais.

Por fim, o Corinthians venceu o RB Bragantino também na segunda para garantir-se na parte de cima da tabela de classificação por 1 x 0.

Qual é a próxima rodada do Brasileirão 2022?

A próxima rodada do Brasileirão é a 25ª rodada, programada para começar no sábado, 3 de setembro de 2022, seguindo até a segunda-feira, em 5 de agosto. Dez jogos serão realizados com todas as vinte equipes dentro de campo.

Todos os elencos disputam os três pontos para subirem na tabela de classificação do Brasileirão Série A 2022,

A seguir, confira os jogos da próxima rodada do Brasileirão.

Sábado (03/09):

Juventude x Avaí – 16h30

RB Bragantino x Palmeiras – 19h

Athletico PR x Fluminense – 19h

América MG x Coritiba – 20h30

Domingo (04/09):

Flamengo x Ceará – 11h

Corinthians x Internacional – 16h

Fortaleza x Botafogo – 16h

Atlético GO x Atlético MG – 18h

Cuiabá x São Paulo – 19h

Segunda-feira (05/09):

Santos x Goiás – 20h

