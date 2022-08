Confira a classificação da Série C do Brasileirão. Foto: Reprodução / Marcos Freitas/Agência Mirassol

Classificação do Brasileirão Série C atualizada após 18ª rodada

O fim da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, a penúltima da primeira fase, trouxe movimentações na classificação do Brasileirão Série C, tanto na parte de cima como na zona de rebaixamento. São apenas oito vagas para a próxima fase da competição, enquanto os quatro últimos precisam escapar do rebaixamento até a quarta divisão.

Confira como ficou a Classificação do Brasileirão Série C e qual é a próxima rodada.

Classificação do Brasileirão Série C

Vinte equipes disputam a divisão. O Mirassol e o Paysandu dividem a liderança da Classificação do Brasileirão Série C, com 33 pontos cada.

1 Mirassol – 33 pontos

2 Paysandu – 33 pontos

3 ABC – 31 pontos

4 Figueirense – 30 pontos

5 Volta Redonda – 29 pontos

6 Botafogo SP – 29 pontos

7 Botafogo PB – 29 pontos

8 Remo – 26 pontos

9 Aparecidense – 26 pontos

10 Vitória – 26 pontos

11 Ypiranga – 25 pontos

12 São José – 23 pontos

13 Manaus – 22 pontos

14 Altos – 21 pontos

15 Confiança – 20 pontos

16 Floresta – 20 pontos

17 Atlético CE – 19 pontos

18 Brasil de Pelotas – 17 pontos

19 Ferroviário – 16 pontos

20 Campinense – 16 pontos

Como funciona a segunda fase da Série C 2022?

Este ano, a edição da Série C do Campeonato Brasileiro apresenta mudanças no modelo de disputa. Ao invés de dois grupos, as vinte equipes da terceira divisão jogam turno único por pontos corridos, mas em uma só tabela.

Agora, os times disputam 19 rodadas, onde eles se enfrentam apenas uma vez na temporada. Cada vitória vale 3 pontos, com o empate apenas 1 para cada e a derrota nenhum ao perdedor do duelo. Ao fim da décima nona rodada da competição, os oito primeiros da tabela se classificam para a segunda fase do torneio.

Os quatro últimos da tabela serão rebaixados para a Série D do Brasileirão. Assim, os quatro vencedores da quarta divisão sobem para a Série C no ano que vem.

Na segunda fase, os clubes são divididos em dois grupos de quatro. Daí, em confrontos de ida e volta, disputam dentro de suas chaves. Os dois primeiros de cada grupos se garantem na Série B de 2022, enquanto os líderes dos agrupamentos jogam a final pelo título.

Próxima rodada da Série C do Brasileirão

A última rodada da Série C do Brasileirão, a 19ª na competição, apresenta dez confrontos, onde todas as vinte equipes disputam a classificação até a próxima fase.

Lembrando que apenas os oito primeiros garantem vaga, enquanto os quatro últimos serão rebaixados para a quarta divisão do Brasileirão. Além disso, todos os jogos acontecem no sábado, 13 de agosto, a partir das cinco da tarde, pelo horário de Brasília.

Confira os jogos da última rodada da Série C do Brasileirão.

Sábado (13/08):

São José x Altos – 17h

Campinense x Volta Redonda – 17h

Confiança x Atlético CE – 17h

Vitória x Brasil de Pelotas – 17h

Botafogo SP x Remo – 17h

Manaus x Mirassol – 17h

Figueirense x ABC – 17h

Aparecidense x Botafogo BP – 17h

Ferroviário x Ypiranga – 17h

Paysandu x Floresta – 17h

