Classificação do Brasileirão: veja como ficou a tabela após a 31ª rodada

A 31ª rodada do Brasileirão terminou na noite desta quinta-feira (21) com resultados que movimentaram ainda mais a tabela. Depois de golear o São Paulo no Morumbi, o Internacional assume a liderança do Campeonato Brasileiro com dois pontos de vantagem. Então, confira como ficou a classificação do Brasileirão.

Como fica a tabela do Brasileirão?

Grêmio e Atlético-MG ficaram no empate em 1 a 1 na noite de quarta-feira (20). O resultado não foi bom para ambas as equipes, já que o time gaúcho segue em 6º lugar com 51 e o mineiro contabilizando 54 pontos na 4ª posição.

Mas o destaque da noite ficou para o Internacional que goleou o São Paulo por 5 a 1 no Morumbi. Dessa maneira, a classificação do Brasileirão possui o time de Porto Alegre como novo líder, com 59 pontos na conta. Entretanto, o tricolor paulista aparece em segundo lugar, tendo 57, apenas dois a menos.

Abrindo a quinta-feira (21) de jogos, o Flamengo venceu o Palmeiras por 2 a 0 em casa no Rio de Janeiro. Assim, o time comandado por Rogério Ceni conseguiu terminar a rodada em terceiro lugar, além de diminuir a diferença com os rivais. O Mengo possui 55 pontos e o alviverde contabiliza 51 na 5ª posição.

Por outro lado, a noite não foi tão boa para o Santos. Por 2 a 0, o Fortaleza venceu o peixe. Então, com esse placar, o time santista termina a semana ocupando o 9º lugar, com 45 pontos.

Fechando a rodada, o Corinthians garantiu os três pontos contra o Sport nesta quinta por 3 a 0. Em 8º, contém assim 45 pontos contabilizados.

Confira a Classificação do Brasileirão 2020 atualizada

1 Internacional – 59 pontos

2 São Paulo – 57 pontos

3 Flamengo – 55 pontos

4 Atlético-MG – 54 pontos

5 Palmeiras – 51 pontos

6 Grêmio – 51 pontos

7 Fluminense – 47 pontos

8 Corinthians – 45 pontos

9 Santos – 45 pontos

10 Ceará – 42 pontos

11 Bragantino – 41 pontos

12 Athletico-PR – 39 pontos

13 Atlético Goianiense – 39 pontos

14 Fortaleza – 35 pontos

15 Bahia– 32 pontos

16 Sport – 32 pontos

17 Vasco – 32 pontos

18 Coritiba – 26 pontos

19 Goiás – 26 pontos

20 Botafogo – 23 pontos

Jogos da 32ª rodada do Brasileirão

O Campeonato Brasileiro retoma neste fim de semana, com a 32ª rodada começando neste sábado (23), às 19h, encerrando apenas na segunda-feira (25) a noite. Ademais, todos os vinte times entram em campo. Então, confira todos os confrontos e os horários.

No sábado:

São Paulo x Coritiba – 19h

Vasco x Atlético-MG – 21h

No domingo:

Internacional x Grêmio – 16h

Athletico-PR x Flamengo – 16h

Ceará x Palmeiras – 16h

Santos x Goiás – 18h15

Sport x Bahia – 18h15

Atlético Goianiense – Fortaleza – 18h15

Fluminense x Botafogo – 20h30

Na segunda-feira: