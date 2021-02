Classificação do Brasileirão: veja como ficou a tabela após a 33ª rodada

A 32ª rodada do Brasileirão terminou nesta terça-feira (02) com resultados que alteraram completamente a tabela. O Internacional segue na liderança com quatro pontos de vantagem, enquanto o São Paulo caiu nas últimas rodadas. Então, veja como ficou a classificação do Brasileirão.

Ademais, o clássico paulista entre Santos e Corinthians foi adiado para quarta-feira (17), às 19h, pelo compromisso da Libertadores.

Então, como fica a tabela do Brasileirão?

O São Paulo tentou, mas não conseguiu vencer o Atlético Goianiense. Por 2 a 1, o clube garantiu os três pontos e continua subindo na classificação do Brasileirão. Ademais, o tricolor paulista está em 4º com cinquenta e oito, enquanto o Atlético permanece em 12º com quarenta e cinco.

Para o Atlético-MG, saldo positivo. Por 2 a 0, venceu o Fortaleza na rodada. Assim, aparece em terceiro lugar com sessenta pontos, ainda em busca da liderança. Portanto vencendo nas próximas rodadas, continua na briga.

O líder Internacional não deu mole e também garantiu a vitória no domingo. Jogando em casa, no Beira Rio, contra o Bragantino, fez 2 a 1 no time do interior paulista. Dessa maneira, contabiliza sessenta e cinco pontos, ou seja, vantagem de quatro pontos.

Entretanto, em jogo único na segunda-feira (01), o Flamengo fez 3 a 0 no Sport fora de casa. Assim, termina a rodada em segundo lugar do Brasileirão, com sessenta e um, apenas quatro pontos abaixo do líder.

Assim, encerrando a rodada, o Palmeiras, com os reservas em campo, empatou em 1 a 1 com o Botafogo. Depois de vencer a Libertadores, o Verdão poupou jogadores já que segue para o Catar em busca do Mundial de Clubes. Em 6º, o Verdão possui cinquenta e três pontos.

Confira a Classificação do Brasileirão 2020 atualizada

1 Internacional – 65 pontos

2 Flamengo – 61 pontos

3 Atlético-MG – 60 pontos

4 São Paulo – 58 pontos

5 Fluminense – 51 pontos

6 Palmeiras – 53 pontos

7 Grêmio – 52 pontos

8 Athletico-PR – 45 pontos

9 Ceará – 45 pontos

10 Corinthians – 45 pontos

11 Santos – 45 pontos

12 Atlético Goianiense – 45 pontos

13 Bragantino – 44 pontos

14 Vasco – 37 pontos

15 Bahia – 36 pontos

16 Sport – 35 pontos

17 Fortaleza – 35 pontos

18 Goiás – 29 pontos

19 Coritiba – 28 pontos

20 Botafogo – 24 pontos

Jogos da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

Ademais, a 34ª rodada do Brasileirão acontece esta semana, dando início na quarta-feira (03), seguindo até a sexta (05). Então, confira os jogos e horários de cada um.

Todavia, São Paulo e Palmeiras não jogam nesta rodada, já que o time verde disputa o Mundial de Clubes.