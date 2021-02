Classificação do Brasileirão: veja como ficou a tabela após a 34ª rodada

A 34ª rodada do Brasileirão encerrou-se na noite desta sexta-feira (05) com resultados que movimentaram ainda mais as posições. O Internacional tropeçou, enquanto o Flamengo aproveitou e diminuiu a diferença com o líder para dois pontos. Então, veja como ficou a classificação do Brasileirão.

Ademais, o clássico paulista entre São Paulo e Palmeiras foi remarcado para o dia 19 de fevereiro, sexta-feira, devido ao fato do time alviverde estar disputando o Mundial de Clubes.

Então, como fica a tabela do Brasileirão?

Abrindo a rodada, Grêmio e Santos ficaram no empate em 3 a 3 na quarta-feira (03). Então, com esse resultado, a equipe gaúcha sobe para 7ª posição com cinquenta e três pontos, enquanto o clube santista estaciona em11º com quarenta e seis.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Para o Corinthians, uma boa noite. Isso porque o time paulista venceu por 2 a 1 o Ceará em casa. Agora, em 8º lugar do Brasileirão com quarenta e oito, o Timão está mais perto do que nunca de conquistar vaga na Libertadores.

Fora de casa, o Atlético-MG sofreu e acabou sendo derrotado pelo Goiás por 1 a 0. Dessa maneira, permanece em terceiro lugar com sessenta pontos na classificação do Brasileirão, ou seja, seis a menos que o líder.

Na quinta (04), o Flamengo saiu vitorioso do clássico carioca contra o Vasco. Por 2 a 0, garantiu os três pontos e agora segue em segundo lugar, com sessenta e quatro pontos, dois a menos que a primeira posição.

Já o Internacional pisou na bola nesta rodada. Com empate sem gols diante o Athletico-PR, o time de Abel Braga somou apenas um ponto, o que é inegavelmente ruim para quem busca o título. Líder, possui sessenta e seis pontos.

Confira a classificação do Brasileirão 2020 atualizada

1 Internacional – 66 pontos

2 Flamengo – 64 pontos

3 Atlético-MG – 60 pontos

4 São Paulo – 58 pontos

5 Fluminense – 56 pontos

6 Palmeiras – 53 pontos

7 Grêmio – 53 pontos

8 Corinthians – 48 pontos

9 Bragantino – 47 pontos

10 Athletico-PR – 46 pontos

11 Santos – 46 pontos

12 Ceará – 45 pontos

13 Atlético Goianiense – 45 pontos

14 Sport – 38 pontos

15 Fortaleza – 38 pontos

16 Vasco – 37 pontos

17 Bahia – 36 pontos

18 Goiás – 32 pontos

19 Coritiba – 28 pontos

20 Botafogo – 24 pontos

Jogos da 35ª rodada do Brasileirão

Ademais, a 35ª rodada do Brasileirão tem início neste sábado (06), seguindo até a próxima quarta-feira (10). Então, saiba quais são os jogos e os horários de cada um.

Todavia, a partida entre Coritiba e Palmeiras foi adiada para o dia 17 de fevereiro, já que o Palmeiras disputa o Mundial e não pode jogar o Brasileirão.

Sábado:

Bahia x Goiás – 19h

Atlético-GO x Santos – 21h

Domingo:

Bragantino x Flamengo – 20h30

Segunda-feira:

Botafogo x Grêmio – 20h

Quarta-feira: