Conheça o Tigres-MEX, adversário do Palmeiras no Mundial

A equipe mexicana do Tigres UANL será adversário do Palmeiras na semifinal do Mundial de Clubes da FIFA. Fundado em 7 de março de 1960, o clube é o atual campeão da Liga dos Campeões da Concacaf, e por isso, garantiu o direito de disputar o torneio intercontinental. Com o segundo maior valor de mercado entre clubes do México – atrás do Monterrey – o clube tem forças para manter seus jovens talentos, mas também fazer contratações de peso.

A equipe é propriedade de duas das instituições consolidadas do México: a Universidad Autónoma de Nuevo León, 3ª maior universidade pública do país, e a Cemex, que manufatura e distribui cimento e concreto, sendo a 2ª maior produtora de materiais de construção do planeta.

1º título de Liga dos Campeões da Concacaf

Campeão pela primeira vez da Liga dos Campeões da Concacaf na temporada passada, o clube representa a América do Norte no Mundial de Clubes. Logo depois de perder três vezes a final da competição continental, nas últimas cinco temporadas, o clube finalmente colocou um fim à seca e garantiu o troféu em 2020.

Além do título continental conquistado ano ano passado, o Tigres soma sete canecos de Campeonato Mexicano, três Copa México, duas Interliga, e uma Superliga.

Em sua campanha vitoriosa na Liga dos Campeões, eliminou o Alianza FC, New York City FC e CD Olimpia e fez final com o Los Angeles FC. Na decisão, ganhou o jogo único por 2 a 1, com gols de Ayala e Gignac.

Principais jogadores do adversário do Palmeiras no Mundial

O atacante ex-seleção francesa, inclusive, é o principal nome da equipe e na atual temporada soma 20 gols, mas em 25 jogos. Além do gol na final, Gignac é um dos responsáveis pelo título do clube, sendo o artilheiro no campeonato e decisivo nos mata-matas – fez gols nas quartas, semi e final. Outros dois jogadores de peso do Tigres são os zagueiros Carlos Salcedo e Luis Rodríguez, ambos atuam na seleção mexicana.

O clube ainda conta com nomes conhecidos no futebol brasileiro, como Nico López, ex-internacional. Além do argentino, o volante Rafael Carioca é outro conhecido no país, com passagens por Grêmio, Vasco e Atlético-MG.

O atacante Rafael Sóbis é outro jogador conhecido no Brasil, mas que já atuou no Tigres. O Gaúcho vestiu as cores do clube mexicano entre 2014 e 2016, e esteve na final da Libertadores contra o River Plate. Na época, clubes mexicanos participavam do torneio sul-americano.

Quem é o técnico do Tigres?

Além do volante Rafael Carioca, o clube tem mais um brasileiro no elenco. O treinador Ricardo “Tuca” Ferretti está em sua terceira passagem pela equipe e então já ganhou taças nacionais e internacionais, inclusive, chegou a comandar a Seleção do México, de forma interina.

Embora tenha jogado por Botafogo e Vasco, Tuca fez toda sua carreira no futebol mexicano, e por isso, possui grande popularidade no país. O brasileiro era o comandante técnico do Tigres, na final então da Libertadores contra o River, em 2015.

Principal rival

Localizado na cidade de Monterrey, o Tigres tem como principal rival, outro clube da cidade: o Monterrey. Juntos, as equipes fazem o clássico Regiomontano, mas embora sejam da mesma região, ambas equipes jogam em estádio diferentes. Enquanto o Los Rayados atuam no BBVA, os Auriazules mandam suas partida no estádio Universitário.

Cores e uniforme

O Tigres possui as cores bem semelhantes ao do Boca Juniors, da Argentina. O amarelo e azul se destacam no uniforme, no entanto, enquanto os xeneize possuem uma vestimenta azul com faixa amarela, os mexicanos possuem na camisa 1, a cor amarela com a faixa azul.

Adversário do Palmeiras estreia no Mundial

Em sua primeira participação no Mundial, o clube já tenta fazer história. O Tigres venceu o jogo de estreia contra o Ulsan Hyundai, e agora, enfrenta o Palmeiras na então semifinal da competição. As equipes se enfrentam neste domingo (7), a partir das 15h, mas no Estádio Education City.