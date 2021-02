Classificação do Brasileirão: veja como ficou a tabela após a 35ª rodada

A 35ª rodada do Brasileirão terminou na noite desta quarta-feira (10) com resultados que movimentaram a tabela. O Internacional tropeçou mas continua líder, enquanto o Corinthians vem subindo. Então, veja como ficou a classificação do Brasileirão.

Ademais, o jogo entre Coritiba e Palmeiras válido para esta rodada será realizado na próxima quarta-feira (17), às 19h30, já que o alviverde disputa o Mundial de Clubes.

Então, como fica a tabela do Brasileirão?

O Santos ficou no 1 a 1 no sábado (06) contra o Atlético-GO. Precisando do resultado para subir na tabela do Brasileirão, o time garantiu somente um ponto. Então, permanece em 11º com quarenta e sete pontos.

Enquanto isso, o Flamengo também empatou em 1 a 1. Jogando no último domingo contra o Bragantino, a equipe carioca somou apenas um ponto, ou seja, perdeu a chance de diminuir a diferença com o líder. Agora, está em segundo lugar com sessenta e cinco.

Abrindo a rodada nesta quarta (10), o Internacional perdeu para o Sport por 2 a 1 jogando em casa. Depois de anotar uma sequência de quatro jogos sem perder, o time gaúcho segue na liderança, mas com sessenta e seis.

O São Paulo entrou em campo em busca da vitória, mas teve que se contentar com o 1 a 1 contra o Ceará. Dessa maneira, segue na 4ª posição da tabela do Brasileirão com cinquenta e nove pontos.

Encerrando a rodada, o Corinthians fez uma partida com muitos gols. Em 3 a 3 contra o Athletico-PR, o clube alvinegro subiu uma posição na classificação do Brasileirão e agora espera conseguir uma vaga na Libertadores. Assim, ocupa a 8ª posição com quarenta e nove.

Confira a Classificação do Brasileirão 2020 atualizada

1 Internacional – 66 pontos

2 Flamengo – 65 pontos

3 Atlético-MG – 61 pontos

4 São Paulo – 59 pontos

5 Fluminense – 57 pontos

6 Grêmio – 56 pontos

7 Palmeiras – 53 pontos

8 Corinthians – 49 pontos

9 Bragantino – 48 pontos

10 Athletico-PR – 47 pontos

11 Santos – 47 pontos

12 Ceará – 46 pontos

13 Atlético Goianiense – 46 pontos

14 Sport – 41 pontos

15 Fortaleza – 41 pontos

16 Bahia – 37 pontos

17 Vasco – 37 pontos

18 Goiás – 33 pontos

19 Coritiba – 28 pontos

20 Botafogo – 24 pontos

Jogos da 36ª rodada do Brasileirão

Começando no sábado (13) e encerrando na segunda-feira (15), a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro acontece. Ademais, todos os vinte times entram em campo, sem nenhuma alteração na tabela do Brasileirão. Então, saiba onde assistir e horários de cada partida.

No sábado:

Goiás x Botafogo – 17h

Santos x Coritiba – 19h

Atlético-MG x Bahia – 19h

No domingo:

Flamengo x Corinthians – 16h

Vasco x Internacional – 16h

Palmeiras x Fortaleza – 18h15

Athletico-PR x Atlético-GO – 18h15

Grêmio x São Paulo – 20h30

Na segunda: